El tribunal oral de Buenos Aires condenó a Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz ocurrido en 2018, con pena de prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido una sentencia firme que condena al músico Pity Álvarez a cumplir doce años de prisión por la responsabilidad penal del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Fallo Judicial y Condiciones de la Pena

La decisión judicial se hizo oficial el viernes 20 de noviembre, concluyendo un litigio judicial que se prolongó durante más de ocho años. El fallo reconoce al cantante como el responsable directo del crimen, desestimando las solicitudes de absolución presentadas por su defensa.

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La pena concreta de doce años de prisión será ejecutada en régimen de prisión domiciliaria. Esta medida implica que Álvarez no ingresará a una cárcel tradicional, sino que cumplirá la condena en su residencia bajo estricta vigilancia electrónica.

Detalles del Incidente y la Reacción de la Fiscalía

El homicidio se produjo durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, perteneciente a la localidad de Villa Lugano en Buenos Aires. La Fiscalía, representada por el fiscal Sandro Abraldes, solicitó originalmente una pena de dieciocho años y seis meses de prisión.

La querella, en tanto, había pedido once años y dos meses de encarcelamiento. El tribunal, sin embargo, fijó la pena en doce años, una cifra intermedia pero que confirma la gravedad de los hechos probados ante la justicia porteña.

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La Discusión y el Ataque con Arma de Fuego

Los hechos se desencadenaron cuando Pity Álvarez y Cristian Díaz, de treinta y seis años, entablaron una discusión frente a la entrada de una de las torres de un complejo residencial. Investigaciones previas establecieron que existían antecedentes de conflicto entre ambos hombres.

Meses antes del fatal desenlace, compartieron un viaje en un vehículo de transporte privado hasta la Villa 1-11-14. Durante ese trayecto, el músico aseguró haber sufrido un robo de pertenencias de una mochila y responsabilizó directamente a Díaz del incidente, lo que marcó el deterioro de su relación.

La confrontación del 12 de julio escaló violentamente. Según la reconstrucción fiscal, Álvarez extrajo una pistola calibre 25 que portaba en el bolsillo de su chaqueta y disparó contra la cabeza de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, el músico efectuó tres disparos adicionales contra la misma zona del cuerpo.

Consecuencias Inmediatas y Declaraciones Post-Crimen

Los peritajes forenses confirmaron que los impactos balísticos se produjeron a corta distancia, siendo la causa de la muerte. Tras el ataque, Pity Álvarez abandonó la escena del crimen y arrojó el arma homicida en una alcantarilla cercana.

Al día siguiente, 13 de julio, el artista se presentó voluntariamente en una comisaría de Villa Lugano. Ante los medios de comunicación, reconoció su participación en el crimen y pronunció la frase que generó gran impacto público: "Lo maté porque era él o yo".

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Defensa y Testimonios en el Juicio

Durante el proceso judicial, la defensa de Pity Álvarez argumentó que el artista actuó en legítima defensa y solicitó su absolución completa. La Fiscalía desestimó esta hipótesis, sosteniendo que las pruebas y testimonios demostraban que el acusado comprendía la naturaleza criminal de sus actos.

El tribunal incorporó al debate las declaraciones de dos testigos presenciales clave: la pareja de Álvarez en ese momento y un amigo de la víctima. El amigo de Díaz describió el aumento de la tensión durante la discusión y confirmó que la víctima no portaba armas.

Cristian Maximiliano Díaz dejó una hija y familiares que siguieron de cerca las audiencias. El caso se convirtió en uno de los procesos más seguidos de la escena musical argentina debido a la identidad del acusado y las múltiples postergaciones sufridas.

Internación y Futuro Legal del Condenado

Actualmente, Pity Álvarez permanece interno en una clínica psiquiátrica bajo internación involuntaria. El tribunal ordenó que se informe un domicilio y una persona de referencia para hacer efectiva la futura detención domiciliaria una vez termine dicha internación.

Mientras se mantiene la medida de internación psiquiátrica, el condenado no será trasladado a un centro penitenciario. Álvarez realizó una declaración amplia sobre su situación personal antes del hecho, manifestando que se sentía acorralado y viviendo una vida marginal.

Tras esta declaración, el músico decidió no conectarse para escuchar la lectura final del veredicto. La sentencia cierra un ciclo de ocho años de litigio y establece claramente la responsabilidad penal por la muerte de Cristian Díaz en el año 2018.