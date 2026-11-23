El aumento de plaguicidas en escuelas de Urrao y Urabá provoca intoxicaciones estudiantiles y suspensión de clases. Estudio de la UdeA revela graves riesgos sanitarios en Antioquia.

La producción agrícola en Antioquia enfrenta una contradicción crítica entre su boom económico y la seguridad sanitaria en las zonas escolares. Las regiones de Urabá y Urrao se han consolidado como polos de desarrollo agrícola desde la década de 1970 y gracias a cultivos de alto valor como la granadilla, el tomate de árbol y el aguacate Hass. Sin embargo, este dinamismo productivo ha generado un incremento significativo en la exposición a agroquímicos peligrosos, afectando directamente a los establecimientos educativos y a la población infantil.

Diagnóstico del riesgo sanitario escolar en Antioquia

La Universidad de Antioquia, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2024, desarrolló una investigación exhaustiva titulada "Factores de riesgo de intoxicaciones por plaguicidas en población escolar". Este estudio analizó una muestra total de 191 establecimientos educativos en todo el departamento. La distribución geográfica de las instituciones evaluadas revela que 27 de ellas pertenecen a los municipios de Turbo, Mutatá y Chigorodó en Urabá, con un destaque de 11 instituciones únicamente en Turbo. Paralelamente, el municipio de Urrao, ubicado en el Suroeste antioqueño, sumó 11 centros educativos a la muestra, destacando como un área de preocupación crítica.

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Alexandra Martínez, funcionaria de la secretaría de Salud departamental, calificó a Urabá como una subregión extremadamente crítica debido a la larga historia de exposición poblacional a aspersiones aéreas. La funcionaria señaló que en las zonas donde se detectaron residuos de plaguicidas en entornos escolares, se han normalizado síntomas clínicos como dolor de cabeza y mareos, sin que estos sean inmediatamente asociados con un cuadro de intoxicación aguda. No obstante, Urrao se posiciona como el municipio con mayor cantidad de reportes documentados de incidentes relacionados con estos compuestos tóxicos.

Impacto en la comunidad educativa y casos en Urrao

Los datos recabados por la investigación muestran que en los cinco años previos a la toma de campo, se registraron reportes de síntomas asociados a intoxicaciones en 30 establecimientos educativos ubicados cerca de áreas de aspersión agrícola. Urrao emergió como el municipio más afectado por esta problemática, con un listado de seis escuelas particularmente vulnerables: Penderisco, El Chuscal, La Aná, La Honda, Quebradona Arriba y Juan Pablo Cartagena. Estas instituciones se encuentran en proximidad directa a cultivos intensivos, lo que expone a la población estudiantil a riesgos químicos constantes.

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En el municipio de Urrao, docentes y líderes comunitarios han documentado problemas de salud recurrentes, incluyendo dificultades de aprendizaje en los niños, enfermedades dermatológicas y afecciones respiratorias crónicas. Un caso grave ocurrido en 2023 fue el intento de suicidio de un estudiante de 19 años de la sede de Penderisco. Aunque no se ha establecido con plena certeza, existen sospechas fundadas de que este incidente podría estar relacionado con la exposición prolongada a estos compuestos químicos tóxicos en el entorno.

Contaminación hídrica y suspensión de actividades académicas

Existen sospechas crecientes de contaminación de las fuentes de agua en las bocatomas veredales, debido a la estrecha cercanía con los cultivos de aguacate, gulupa y tomate. Esta vulnerabilidad hidrológica ha obligado a las autoridades educativas a tomar medidas drásticas en Urrao. Entre 2023 y 2024, en la vereda de Penderisco, se desescolarizó a los niños en tres ocasiones distintas. Estas decisiones se tomaron ante alarmas por olores insoportables o por la certeza científica de que había venenos presentes en el ambiente inmediato de las aulas.

La situación no ha mejorado a pesar del paso del tiempo. El secretario de Educación de Urrao, Duván Urrego, informó a principios de la segunda semana de noviembre que el problema persiste como una amenaza latente. Un incidente reciente ocurrió en la escuela de la vereda Montañitas del Socorro, la cual no estaba incluida en la investigación original de la Universidad de Antioquia. El líder de la Junta de Acción Comunal alertó sobre una posible contaminación en la cuenca hídrica local tras la realización de riegos con dron en los cultivos colindantes, afectando tanto al centro educativo como a las viviendas del sector.

Incidentes de toxicidad y uso de pesticidas peligrosos

Los incidentes de toxicidad aguda siguen ocurriendo con frecuencia disruptiva. En agosto de 2024, se suspendieron las clases en la escuela Aná debido a un olor penetrante que dificultaba la respiración de alumnos y profesores. Investigaciones posteriores revelaron que el origen fue la fumigación inmediata en los terrenos adyacentes. Este patrón de contaminación se agrava por la proximidad de los cultivos a las escuelas, eliminando cualquier barrera de seguridad física para la población infantil.

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Un caso documentado en 2023 en la sede El Chuscal, ubicada en la vereda La Venta, ilustra la gravedad de la exposición química. Se registró la intoxicación de 31 alumnos cuando un invernadero de tomate chonto se encontraba a solo tres metros de la escuela. Adicionalmente, se ubicaron cultivos de gulupa a 15 metros y otros de tomate a 20 metros de las instalaciones. El análisis posterior identificó el uso de 29 plaguicidas diferentes, de los cuales 22 fueron clasificados como altamente peligrosos para la salud humana.

La crisis sanitaria también se manifestará en mayo del mismo año cuando los estudiantes de la sede El Chuscal tuvieron que improvisar tapabocas utilizando las mangas de sus buzos. La presencia de un olor calcinante procedente de la gallinaza rociada cerca obligó a modificar la rutina escolar. Los niños percibieron el olor desde las siete de la mañana, hora de su llegada, lo que evidenció la falta de control sobre las aplicaciones agrícolas. Maestras y líderes locales como doña Liria relatan que a veces la crisis puede durar hasta cuatro días si no hay lluvia, lo que demuestra la persistencia del riesgo en el aire y su impacto directo en la vida escolar y la salud pública de la región.