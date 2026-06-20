Plan Abrigo alcanza el 20% de su meta de desembolsos de créditos para zonas inundadas

El programa de créditos para los ocho departamentos más afectados por las inundaciones ha otorgado 434.300 préstamos y busca desembolsar 2,1 millones para marzo de 2027, con un estimado de 40 billones de pesos en financiamiento.

El Plan Abrigo , dirigido a los ocho departamentos más afectados por las inundaciones registradas a inicio de año, ha alcanzado aproximadamente el 20 % de la meta total de desembolsos de créditos establecida para marzo de 2027.

Entre el 14 de marzo y el 29 de mayo, en el marco de la Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, se han otorgado un total de 434.300 créditos a los damnificados. Según datos de la Superintendencia Financiera, este avance representa el 21,2 % del tiempo transcurrido desde el inicio del programa, lo que sugiere un ritmo de ejecución cercano al planeado, aunque aún falta por concretar una gran mayoría de los préstamos previstos.

La meta total del programa es alcanzar 2,1 millones de nuevos préstamos distribuidas en cuatro modalidades: comercial, consumo, productivo y vivienda, lo que implica un crecimiento del 15 % respecto al número total de créditos otorgados durante todo el año 2025 en esas mismas categorías. Por modalidad, los créditos comerciales suman 124.100, equivaliendo al 15,9 % de la meta de 777.200; los de consumo alcanzan 250.600, es decir, el 24,8 % de la meta de 1 millón; los créditos productivos son 55.800, correspondientes al 21 % de la meta de 265.900; finalmente, en vivienda se han otorgado 3.600 créditos, que representan el 19,2 % de la meta de 19.200.

En términos de desembolsos efectivos, que es el indicador clave de ejecución financiera, se reportan 48.000 en el segmento comercial, 92.900 en consumo, 21.200 en productivo y 1.500 en vivienda. Con base en el ticket promedio de 2025, se estima que el total de desembolsos previstos equivaldrá a un monto aproximado de 40 billones de pesos, un esfuerzo crediticio significativo para la reactivación de laszonas damnificadas.

Este programa surgió como una alternativa a las inversiones forzosas de la banca que el gobierno había considerado inicialmente, representando un compromiso voluntario del sistema financiero. Una de las medidas Protectivas para los deudores inscritos en el Registro Único de Damnificados es la posibilidad de acceder a períodos de gracia de hasta 12 meses sin generación ni cobro de intereses, además de la conservación de su calificación crediticia, la no reportabilidad negativa en centrales de riesgo y la suspensión de cobros jurídicos y prejurídicos.

El segundo componente del Plan Abrigo se centra en la reactivación económica, buscando no solo aliviar la situación de los hogares afectados, sino también dinamizar el tejido productivo de las regiones golpeadas por las inundaciones a través del flujo de crédito. El avance del 20 % en los desembolsos indica que el programa está en marcha, pero la materialización de la meta total dependerá de la agilización de los trámites, la capacidad de respuesta de las entidades financieras y la consolidación de los proyectos productivos y de vivienda en las zonas de intervención.

La meta de 2,1 millones de créditos no solo representa un número importante de operaciones, sino que, en su conjunto, busca inyectar liquidez y generar un impacto multiplicador en la economía local, facilitando la reconstrucción y el restablecimiento de las condiciones de vida de miles de familias. El seguimiento continuo por parte de la Superintendencia Financiera será clave para asegurar que las metas se cumplan en el plazo establecido y que los recursos lleguen efectivamente a los destinatarios finales.

El Plan Abrigo se presenta así como un instrumento central de la política de recuperación tras la emergencia climática, combinando alivio inmediato con la reactivación de mediano plazo. La ejecución por departamentos y la distribución modal reflejan un enfoque que intenta cubrir tanto las necesidades de hogares como de empresas, con especial énfasis en créditos de consumo y productivos, que son los que mayor dinamismo pueden generar en la economía local.

La cifra de 40 billones de pesos en desembolsos proyectados evidencia la magnitud del compromiso financiero del sector bancario, quien, a través de esta alianza, asume un papel protagónico en la reconstrucción. Aunque el avance porcentual puede considerarse moderado, es importante recordar que el programa comenzó hace pocos meses y que la optimización de los procesos de aprobación y desembolso es un factor crítico para acelerar el ritmo en los próximos meses.

En resumen, el Plan Abrigo avanza hacia su meta de 2,1 millones de créditos con un cumplimiento parcial pero significativo, ofreciendo condiciones favorables a los deudores y buscando impulsar la reactivación económica en las zonas más vulnerables del país





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plan Abrigo Inundaciones Créditos Desembolsos Superintendencia Financiera Alianza Bancaria Reactivación Económica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“El proceso electoral más difícil de los últimos 20 años”: MOE sobre las elecciones 2026Alejandra Barrios, directora de la MOE, hizo un balance de las elecciones y lo que vendrá en la segunda vuelta.

Read more »

Reducir desperdicio de alimentos puede ahorrar hasta 20 % en costos a restaurantes, según expertosEn Colombia se desperdicia ncerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, según cifras del DNP.

Read more »

Racionamiento de agua en Cartagena: barrios sin servicio el 20 de junio de 2026Aguas de Cartagena mantiene activa la medida de racionamientos sectorizados para estabilizar el servicio en la ciudad. Aquí la lista de barrios con cortes.

Read more »

Realizarán ‘Gran Vacunatón Nacional’ el próximo 20 de junio para la protección infantilEl Ministerio de Salud implementa la “Dosis Cero” contra sarampión y rubéola para niñas y niños de 6 a 11 meses en todo el país, con el fin de reducir el riesgo de importación y circulación del virus.

Read more »