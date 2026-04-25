Plan de Movilidad por la Carrera de las Rosas: Cierres Viales Desde Hoy

Se implementa un plan de movilidad en la ciudad debido a la Carrera de las Rosas, con cierres viales progresivos desde hoy y cierres más extensos el domingo. Se detallan las vías afectadas y las rutas de desvío.

La ciudad se prepara para la celebración de la Carrera de las Rosas este domingo, implementando un plan de movilidad que comenzó a regir desde hoy.

Las autoridades de tránsito han establecido una serie de cierres viales y desvíos que buscan garantizar la seguridad de los atletas y espectadores, así como minimizar las afectaciones al tráfico general. El plan se ha diseñado cuidadosamente para optimizar el flujo vehicular en las zonas aledañas al recorrido de la carrera, ofreciendo rutas alternativas y señalización adecuada para los conductores.

Se insta a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación y a utilizar transporte público siempre que sea posible, con el fin de evitar congestiones y facilitar la ejecución del evento deportivo. La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de esta iniciativa y para asegurar una Carrera de las Rosas segura y fluida para todos. Desde esta noche, se ha implementado el cierre total de la Avenida del Río en dos tramos específicos.

El primer cierre abarca la extensión entre las calles 72 y 78, y estará vigente hasta el domingo a la 1:00 p.m. Este cierre es crucial para preparar la zona de llegada y salida de los corredores, así como para instalar las estructuras necesarias para el evento. El segundo cierre de la Avenida del Río se extiende desde la calle 82, pasando por la Aleta del Tiburón, hasta la rotonda de la carrera 46, excluyendo esta última.

Este tramo también permanecerá cerrado hasta el domingo a la 1:00 p.m., afectando la circulación en una zona clave del Gran Malecón. Adicionalmente, la calle 78 se encuentra totalmente cerrada entre la Vía 40 y la Avenida del Río, lo que implica desvíos para los conductores que transitan por esta área. Para facilitar la movilidad, se ha habilitado un carril del lado derecho en ambos sentidos viales del Gran Malecón, permitiendo un flujo vehicular limitado pero constante.

Es importante destacar que estos cierres iniciales son preventivos y buscan anticipar las necesidades logísticas de la carrera. El domingo, durante la realización de la Carrera de las Rosas, se implementarán cierres viales adicionales y más extensos, desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. La calle 30 estará cerrada entre la carrera 45 y la carrera 50, afectando la circulación en una zona con alta densidad de tráfico.

La Vía 40 también se verá afectada, con un cierre total desde la carrera 50 hasta la calle 80 de la calzada oriente-occidente, en dirección del Centro hacia las Flores. Para mitigar el impacto de estos cierres, se han establecido rutas de desvío específicas.

Los conductores que circulen por la calle 30 en sentido sur-norte (del Centro hacia la Vía 40) podrán tomar la carrera 45 hasta la calle 43, girar hacia la carrera 50B, y luego tomar la calle 45 para reincorporarse a la Vía 40. Aquellos que circulen por la carrera 46 en el sentido occidente-oriente (de Puerto Colombia al Centro) podrán tomar la calle 30 hasta la carrera 44 y girar a la izquierda para conectar con el Corredor Portuario.

Finalmente, los conductores que circulen por la Vía 40 en sentido occidente-oriente (de las Flores al Centro) deberán circular por la calzada compartida (contraflujo) desde la calle 80 hasta la calle 45, donde finaliza el contraflujo y se retoma la circulación normal. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la señalización vial y a las indicaciones de las autoridades de tránsito para garantizar un desplazamiento seguro y eficiente





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