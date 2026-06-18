Plan de seguridad para la segunda vuelta presidencial en Colombia: más de 200.000 efectivos y recompensas por información electoral

El gobierno colombiano activó un amplio operativo de seguridad con más de 200.000 miembros de la Fuerza Pública para garantizar la transparencia y normalidad de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. El ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá coordinan el despliegue, que incluye capacidades antidisturbios, monitoreo de infraestructura crítica y recompensas económicas por información sobre delitos electorales y terrorismo. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de desinformación o alteración del orden público y a respetar los resultados.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez , junto con altos mandos militares y policiales, sostuvo una reunión con el alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán , para definir las estrategias de seguridad con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En el encuentro se revisó el Plan Democracia, que contempla el despliegue de más de 200.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El propósito es garantizar la normalidad de los comicios y contrarrestar cualquier amenaza de disturbios violentos o acciones desestabilizadoras antes, durante y después de la jornada electoral.

El ministro Sánchez anunció que en Bogotá estarán activos 12.500 policías, incluyendo un refuerzo de 3.500 uniformados con capacidades antidisturbios, y se mantiene un monitoreo estricto sobre la infraestructura crítica del país. Asimismo, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar conductas delictivas en las urnas y de hasta 200 millones de pesos por datos sobre actos asociados a atentados terroristas.

El alcalde Galán destacó la coordinación entre el Distrito y la Fuerza Pública nacional, e hizo un llamado a los ciudadanos y a los sectores políticos para que respeten los resultados electorales y tramiten cualquier inconformidad por los cauces legales y democráticos. El plan de seguridad se mantendrá desde la medianoche de este viernes hasta el mediodía del lunes 22 de junio.

Además, las autoridades confirmaron que existen protocolos para proteger la infraestructura física y de servicios públicos tanto en la capital como en el resto del país. Por otra parte, en las últimas horas se registró un atentado contra el esquema de seguridad del gobernador Juvenal Díaz en Bucaramanga, lo que generó un amplio despliegue de la policía para dar con los responsables. Este incidente subraya el contexto de tensión que rodea el proceso electoral.

Por último, un informe del Wall Street Journal sobre el cultivo de coca en el norte del Cauca y su impacto en la violencia en Cali fue mencionado como parte del entorno de seguridad nacional que enfrenta el país





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones 2026 Plan Democracia Fuerza Pública Bogotá Pedro Sánchez Carlos Fernando Galán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungrd amplió comedores para atender a 200 damnificados por ola invernal en UrabáLa Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo Comedor Popular de Emergencia en el m...

Read more »

En vivo: Colombia vs. Uzbekistán, primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026Las selecciones de Colombia y Uzbekistán se enfrentan en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en su estreno por el Grupo K del Mundial 2026.

Read more »

Alcaldía fortalece habilidades digitales de más de 200 cartagenerosCientos de cartageneros aprendieron y afianzaron sus competencias tecnológicas gracias a la iniciativa “Digitalízate comunidad”.

Read more »

Sin vacuna ni tratamiento: el ébola supera los 200 muertos en ÁfricaMás de 200 personas han muerto de ébola en República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó ...

Read more »