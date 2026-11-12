Plan del Chicharrón Envigado: 22 restaurantes y precio fijo de 25.000 pesos

Envigado amplía el Plan del Chicharrón a 22 restaurantes hasta el 22 de noviembre. Disfruta platos innovadores por un precio único de $25.000 con patrocinio de Ahumadores Chaquiro.

La Alcaldía de Envigado oficializó la ampliación del Plan del Chicharrón, un evento gastronómico diseñado para celebrar y promover la versatilidad del cerdo en la región. La organización confirmó que la edición actual incluirá 22 establecimientos participantes, un incremento significativo de ocho locales adicionales respecto a la cuota inicial planificada. Esta expansión permite a residentes y visitantes explorar una oferta culinaria más diversa y robusta durante el mes de noviembre.

La jornada se desarrollará del 14 al 22 de noviembre, invitando al público a descubrir preparaciones innovadoras que van más allá del plato tradicional. Entre las creaciones destacadas se incluyen ceviches, hamburguesas, sándwiches ahumados, pizzas y arepas rellenas, entre otras opciones que buscan resaltar la adaptabilidad de este producto esencial de la gastronomía antioqueña.

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Mecánica y Precio Único en Participantes

Una de las características principales de esta iniciativa es la estandarización de costos para garantizar el acceso a la oferta gastronómica. Cada uno de los platos ofrecidos en los 22 restaurantes adheridos tendrá un precio único de $25.000, eliminando barreras económicas para los comensales. Esta estrategia busca democratizar el acceso a experiencias culinarias de alta calidad en diferentes puntos de la ciudad.

El secretario de Desarrollo Económico de Envigado, Gabriel Jaime Londoño Rendón, destacó la recepción positiva del sector empresarial ante la convocatoria. Londoño Rendón señaló que la respuesta de los restaurantes superó todas las expectativas iniciales, lo que motivó la decisión de ampliar el número de participantes. El funcionario expresó su satisfacción ante la variedad de propuestas disponibles y animó a la ciudadanía a apoyar a los empresarios locales.

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Patrocinios y Roles de Actores Clave

Esta edición del evento cuenta con el respaldo estratégico de marcas reconocidas que apostaron por el fortalecimiento del sector gastronómico y el desarrollo culinario de la región. El patrocinio oficial está a cargo de Ahumadores Chaquiro y MOLTO Carne de cerdo, entidades que colaboran para impulsar la innovación y la calidad de los platos servidos.

La participación de estas marcas oficiales añade un componente de calidad técnica y profesionalismo al evento. Su apoyo permite que los restaurantes puedan enfocarse en la creatividad de sus menús sin comprometer los estándares de producción, asegurando que los ingredientes utilizados estén a la altura de las expectativas de los comensales exigentes.

Interacción Ciudadana y Resultados Finales

Los comensales no solo son espectadores, sino protagonistas activos en la definición del éxito del evento. Cada establecimiento participante dispondrá de códigos QR que permitirán a los visitantes calificar las preparaciones y votar por su plato favorito. Este sistema de retroalimentación directa busca identificar las tendencias culinarias y premiar la creatividad de los chefs locales.

Además de la votación, se invita a la población a realizar el recorrido gastronómico completo, compartir fotografías y experiencias en redes sociales. Esta promoción digital contribuye a la visibilidad de los negocios participantes y dinamiza la economía local. Los 22 establecimientos confirmados incluyen RF Tierra del Fuego, Cerdo Smoked and Fries, The Grillman Smoked, Go Wings, El Trifásico Restaurante Bar, Tentaciones Burger, La Cocina del Chef Juank, El Hijo de Estela, Fries Papa Lovers, Piromano's, Words Restaurant, Carbonetto, Bembé El Son del Barrio, Empanadas Antioqueñas, La Cerderia, Crunch & BBQ The House of Ribs, Nopal Cantina Restaurante, Palogrande Parrilla Bar, Restaurante Corrientes, Terrenal, Classic Diner y El Lounge.

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La Alcaldía de Envigado reitera la invitación a participar activamente desde el 14 hasta el 22 de noviembre. El objetivo final es disfrutar de las diferentes preparaciones, apoyar a los establecimientos locales y votar por el plato favorito de esta edición, consolidando así una tradición culinaria que une a la comunidad en torno al sabor y la cultura antioqueña.