Plan Democracia: Fuerzas Militares y Policía garantizan la seguridad electoral del 31 de mayo

Coronel Bastidas detalla el despliegue de 228.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar que las elecciones de 31 de mayo se desarrollen sin violencia ni fraude, protegiendo más de 5.400 puntos de votación en territorio nacional.

En un marco de transparencia y con la intención de garantizar la tranquilidad y la participación ciudadana, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y director del Plan Democracia , ofreció una extensa explicación sobre las estrategias que se están implementando para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Según el comandante, el despliegue habrá superado los 228.000 integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana; su presencia se coordina desde la capital hasta las áreas más remotas del país, concentrándose en los más de 5.400 puntos de votación asignados al sector militar. La finalidad es doble: proteger el proceso electoral y asegurar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto sin temor a la violencia o al fraude.

El coronel Bastidas subrayó que las operaciones militares ofensivas realizadas en los últimos días han generado cambios significativos en zonas de riesgo, como el suroccidente del país, donde los grupos armados ilegales han mantenido una presencia activa. En este sentido, el despliegue se ve como una medida preventiva que abarca no solo el suroccidente, sino también departamentos estratégicos como Valle, Cauca, Nariño y el Catatumbo, donde la inteligencia y las operaciones militares han priorizado la identificación y neutralización de amenazas.

La subordinada figura de la Policía Nacional se integra activamente en el plan, compartiendo llamadas de inteligencia y manteniendo una vigilancia constante sobre los 32 municipios que la Defensa Nacional ha catalogado como de riesgo por posibles actos violentos. Su colaboración se extiende también al aseguramiento de la logística electoral: la transferencia de material electoral a zonas de difícil acceso y la supervisión de los jurados y testigos electorales.

Asimismo, el Plan Democracia incorpora una estrategia de comunicación en tiempo real con las comunidades, promoviendo el respeto y la ética cívica. Se ha formado un equipo de coordinación que alerta a los ciudadanos sobre la presencia de tropas en la zona y contrarresta las campañas de desinformación que podrían generar pánico o protestas injustificados.

A nivel operativamente, la seguridad física de los centros de votación será respaldada por la presencia de 126.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes se encargarán de mantener la integridad de los materiales electorales y garantizar que no haya alteraciones o accesos no autorizados. El coronel Bastidas recordó que esta no es una práctica nueva; el mismo enfoque se utilizó durante las elecciones legislativas y municipales anteriores, donde la colaboración interinstitucional ha sido el motor de la estabilidad y la confianza del electorado.

En fechas recientes, la ejecución del Plan Democracia también ha incluido iniciativas de vigilancia sobre la presencia de grupos criminales y de narcotráfico que, de no controlar, podrían intentar interferir con la jornada electoral. La conversación con La FM evidenció que la coordinación entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo forma parte integral de la estrategia.

En paralelo, se han reforzado los sistemas de monitoreo digital y se ha capacitado al personal militar en la detección de actividades ilícitas, con el fin de fortalecer la integridad del proceso. En síntesis, la Guardia Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional están alineados para mitigar riesgos, proteger la integridad electoral y, sobre todo, brindar tranquilidad a las 40 millones de colombianos que pueden ejercer su voto el domingo.

Se espera que el Plan Democracia surta los efectos deseados, garantizando una jornada tranquila y segura, la que será recordada como un ejemplo de participación democrática sin excesivo riesgo ni perturbación social





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