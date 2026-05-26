Plan especial de ciberseguridad protege las elecciones de 2026 contra ataques digitales y desinformación

El Ministerio de TIC activa un Puesto de Mando Unificado Cibernético y coordina con la Policía, la Defensoría y operadores de telecomunicaciones para monitorear 24/7 sitios web, plataformas y servicios estratégicos, mientras la Defensoría alerta sobre violencia digital y deepfakes generados con IA.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) puso en marcha un plan especial de ciberseguridad con el objetivo de proteger las elecciones presidenciales de 2026 frente a todo tipo de amenazas digitales.

La iniciativa, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Garantías Electorales, contempla la creación de un Puesto de Mando Unificado Cibernético que operará bajo vigilancia permanente, 24 horas al día, antes, durante y después del proceso electoral. Nueve mesas técnicas fueron convocadas, integradas por la Policía Nacional, el Centro Cibernético Policial, la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales, para revisar protocolos, reforzar la capacidad de respuesta y establecer mecanismos de detección temprana de ataques a plataformas, sitios web y servicios de comunicación estratégicos.

La ministra de TIC destacó que el monitoreo continuo permitirá identificar y neutralizar intentos de desinformación, manipulaciones de contenidos y ciberataques dirigidos a los sistemas de votación y a los medios de comunicación. En paralelo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el incremento de violencia digital y la proliferación de contenido falso generado por inteligencia artificial (IA) en el contexto del debate electoral.

Según el organismo, se han registrado crecientes niveles de mensajes ofensivos y discriminatorios en redes sociales, así como la difusión de imágenes, caricaturas y videos manipulados que pretenden desacreditar a candidaturas o sembrar confusión entre los electores. La entidad advirtió que la aparición de deepfakes y de narrativas engañosas alimentadas por algoritmos de IA puede erosionar la confianza ciudadana en la información verificada y dificultar la toma de decisiones informadas.

Por ello, la Defensoría insta a la población a verificar las fuentes, denunciar contenidos sospechosos y colaborar con las autoridades en la identificación de campañas coordinadas de desinformación. El plan de ciberseguridad electoral también incluye una estrecha articulación con operadores de telecomunicaciones y con el sector privado, con el fin de garantizar la integridad de las infraestructuras de comunicación y evitar interferencias externas.

Se han establecido protocolos de coordinación para el intercambio de información en tiempo real, la gestión de incidentes y la aplicación de contramedidas técnicas frente a vulnerabilidades detectadas. Además, el gobierno ha anunciado una campaña de educación digital dirigida a la ciudadanía, orientada a reforzar la alfabetización mediática y a promover buenas prácticas de seguridad en línea durante la campaña presidencial.

Estas acciones buscan minimizar los riesgos tecnológicos, proteger la transparencia del proceso democrático y asegurar que los votantes puedan ejercer su derecho con plena confianza en la integridad del sistema electoral





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