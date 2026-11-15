Plan fraudulento DNI Iván Cepeda Registraduría Carlos Andrés Oyola Tovar 2026

El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia expone un plan para alterar la Registraduría y favorecer a Iván Cepeda en 2026 mediante manipulación informática liderada por Carlos Andrés Oyola Tovar.

Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha revelado detalles críticos sobre un presunto plan destinado a favorecer al candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en la segunda vuelta presidencial de junio de 2026. La estrategia implicaba la alteración de los sistemas informáticos de la Registraduría y la modificación directa de los resultados electorales. Esta información surge tras la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, un exfuncionario de la DNI, quien es el principal sospechoso de intentar orquestar esta operación.

Detalles del plan de manipulación

El mecanismo propuesto consistía en modificar las cifras del preconteo antes de que la Registraduría emitiera el boletín de consolidación, lo que permitiría inflar artificialmente los resultados a favor de Iván Cepeda. También se consideró la opción contraria: aumentar votos de Abelardo de la Espriella en zonas donde ya se conocía su victoria, para luego denunciar un supuesto fraude electoral. Una tercera alternativa combinaba ambas estrategias, inflando las cifras de ambos candidatos en mayor proporción para las de Abelardo de la Espriella, buscando crear un escenario de deslegitimación.

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El plan contemplaba la manipulación del mapa de riesgo electoral, una herramienta que utiliza 36 variables para identificar riesgos durante los comicios. Se habrían identificado 17 departamentos y 36 municipios clave para la ejecución. Estos incluyen Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Roles de los implicados y conexiones

Carlos Andrés Oyola Tovar ingresó al área de contrainteligencia de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, pero fue trasladado al área de tecnología por Jorge Lemus, exdirector de la entidad. En 2022, habría creado un usuario en la Registraduría cuyo perfil escaló permisos hasta obtener acceso al sistema de información. Esto le permitió ingresar al software de preconteo y realizar modificaciones. Se sospecha que contó con apoyo de actores extranjeros, incluidos el G2 cubano, dos supuestos agentes identificados como Raúl y Ramón, estructuras venezolanas y apoyo técnico ruso.

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Implicaciones legales y futuras consecuencias

Tras su captura el 6 de noviembre en Neiva, Huila, Carlos Andrés Oyola Tovar fue enviado a prisión por delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático, obtención de documento público falso y fraude procesal. No aceptó los cargos. Este caso plantea serias implicaciones para la confianza pública en las elecciones de junio de 2026, especialmente con la figura de Iván Cepeda como candidato principal del Pacto Histórico.

La Dirección Nacional de Inteligencia continúa investigando la red de apoyo involucrada en esta presunta operación. Los detalles revelados por fuentes calificadas como confiables, incluyendo la identificación de Carlos Andrés Oyola Tovar y sus conexiones con la Registraduría, son fundamentales para entender la magnitud del intento de fraude electoral. El caso también resalta la vulnerabilidad de los sistemas informáticos electorales ante amenazas internas y externas.