Plan Integral de Seguridad para el Día de la Madre en el Atlántico

Con el despliegue de más de 1.500 uniformados en todos los municipios del departamento, las autoridades en el Atlántico pusieron en marcha un plan especial de seguridad para garantizar que las familias puedan disfrutar de esta fecha especial en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia, reiterando el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana.

Con el despliegue de más de 1.500 uniformados en todos los municipios del departamento, las autoridades en el Atlántico pusieron en marcha un plan especial de seguridad para el fin de semana de celebración del Día de la Madre.

Este despliegue incluye patrullajes, controles y operativos, actividades pedagógicas y recreativas, así como vigilancia aérea, apoyo tecnológico y trabajo coordinado de unidades de inteligencia y investigación criminal. Además, se intensificarán labores de prevención y atención frente a casos de violencia basada en género y hechos de intolerancia.

Las recomendaciones son evitar el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, mantener bajo supervisión a menores en lugares concurridos, respetar las normas de convivencia, denunciar violencia basada en género y seguir las recomendaciones de autoridades y organismos





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