Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: Oportunidades Metropolitansas

El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 reconoce la fuerza de las ciudades-región, que concentran el 73 por ciento del valor agregado, aunque carece de una línea estratégica propia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 marca un giro conceptual al reconocer que las ciudades y aglomeraciones ocupan el 6 por ciento del territorio colombiano, pero concentran el 65 por ciento de la población y generan el 73 por ciento del valor agregado nacional. Este documento oficial destaca que las aglomeraciones, entendidas como escalas de planeación basadas en relaciones funcionales de empleo, vivienda, movilidad y servicios, permitirían concertar prioridades para el territorio funcional. Sin embargo, esta mirada integral todavía carece de una línea estratégica metropolitana propia en la estructura del Plan.

Desigualdad entre Territorio y Economía

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 muestran una disparidad estructural en la planeación actual. Aunque Colombia es un país de ciudades-región, su planeación sigue operando bajo la lógica de los municipios. La expresión ciudad-región aparece vinculada principalmente al modelo aeroportuario de Bogotá Región, Rionegro-Medellín, Palmira-Cali y Soledad-Barranquilla. En la caracterización regional, Bogotá y Cundinamarca, así como Antioquia y el Valle del Cauca, reconocen expresamente su dimensión metropolitana, mientras la mayoría de las regiones no la mencionan.

Also read Las bases del Plan Nacional de Desarrollo llegan al Congreso: esto es lo que viene

Oportunidad Legislativa y Marco Jurídico

Aunque se reconoce el papel de las áreas metropolitanas, no existe un tema dedicado específicamente a esta escala ni se cita la Ley 1625 de 2013. Allí tiene el Congreso una oportunidad crucial para fortalecer estos planteamientos y darles un lugar explícito, con instrumentos, responsabilidades y recursos para planear los territorios que ya funcionan más allá de sus límites municipales. La falta de mención legislativa específica deja un vacío en la gobernanza supramunicipal que debe ser subsanado en la discusión parlamentaria.

Instrumentos Existentes y Financiación

Las piezas existentes son útiles y pueden aplicarse de inmediato. Los esquemas asociativos de la Ley 1454 de 2011, entre ellos las áreas metropolitanas, pueden usarse desde ya. El Gobierno anuncia reglas para que varias entidades territoriales financien conjuntamente inversiones que superen sus límites, aunque alguna no reciba un beneficio directo. Un conjunto articulado de inversiones puede constituir un megaproyecto regional si tiene alcance supramunicipal, carácter intersectorial y financiación concurrente.

Advertisement

Impacto en Bucaramanga y Ciudades Principales

La concurrencia de fuentes privadas, territoriales y nacionales es, según el Plan, condición necesaria para priorizar y estructurar los proyectos. Ahí está la llave para el Área Metropolitana de Bucaramanga y para cualquier área metropolitana del país. La ventaja será del proyecto concertado y maduro, el que llega con los municipios de acuerdo sobre cuánto aporta cada uno, con estudios técnicos en regla y con requisitos habilitantes, responsables, fuentes y ruta de gestión definidos.

Movilidad y Saneamiento como Prioridades

Movilidad, suelo para vivienda, agua y saneamiento, y ordenamiento articulado son los frentes donde la escala metropolitana rinde más y donde el Plan ya ofrece puertas. Un programa de eficiencia para los sistemas de transporte público, planes maestros de agua municipales o supramunicipales, y una agenda para articular el ordenamiento entre departamentos, municipios, distritos y áreas metropolitanas están disponibles. Llegar a esas puertas con un portafolio priorizado y un acuerdo de aportes firmado marcará la diferencia entre quedarse en un anexo indicativo o pasar a ejecución.