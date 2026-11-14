Plan y crisis: Abelardo de la Espriella redefine prioridades tras terremoto en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella ajusta su estrategia inicial hacia la reconstrucción y seguridad tras el sismo de 7,4, con miras a las elecciones de 2027.

El presidente Abelardo de la Espriella inició su mandato con una hoja de ruta específica centrada en los sectores de salud, economía y seguridad, pero el curso de su gestión se alteró radicalmente tres días después de su posesión. La llegada de un terremoto de magnitud 7,4 obligó al mandatario a desviar inmediatamente sus recursos y atención hacia la gestión de la catástrofe y la reconstrucción nacional, dejando en pausa algunos de sus objetivos originales.

Cambio de estrategia por el desastre sísmico

El evento sísmico funcionó como un punto de inflexión inmediato para el nuevo ejecutivo, quien había jurado ante Dios y prometido al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, De la Espriella reorientó sus prioridades hacia la estabilización del territorio afectado, reconociendo que la respuesta a la crisis humanitaria se convertía en la prueba de fuego de los primeros días de su administración en la Casa de Nariño.

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Marcos objetivos hasta el año 2030

En las semanas posteriores al desastre, y mientras realizaba giras por el territorio para demostrar una presencia activa en las zonas de impacto, el presidente trazó un esquema claro para definir sus metas restantes hasta el final de su periodo en 2030. La nueva estrategia incluye reforzar la seguridad pública, ordenar la gestión fiscal heredada de la administración anterior, revitalizar el sistema de salud y cambiar el modelo de relacionamiento tanto con las regiones como con el Congreso de la República.

Presencia alterna y estructura de gobierno

Para materializar su apuesta por la descentralización y mostrar resultados concretos en todos los sectores, el ejecutivo instituyó una sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, ubicada en el departamento del Atlántico. Esta medida busca acercar la administración pública a las diferentes regiones del país, un esfuerzo que complementa la comunicación directa que De la Espriella mantiene con la ciudadanía a través de sus redes sociales y alocuciones quincenales, las cuales utiliza para responder controversias y dar órdenes directas a su gabinete.

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Indicadores legislativos y ajustes fiscales

El gobierno presenta datos cuantificables como base de su gestión, destacando que los golpes militares y policiales superan los 370 realizados, con una cifra de detenidos que asciende a más de 32.000 con corte al 12 de noviembre. Adicionalmente, las extradiciones registradas ya superan la cifra de 150, señales que el mandatario utiliza para justificar su enfoque de mano dura y su compromiso con el ordenamiento interno del Estado.

Movimientos en el gabinete y contexto político

La reconfiguración del equipo de gobierno incluye la aceptación de la renuncia de Jaime Uribe como gerente del Fondo Milagro, motivada por la decisión de tomar medidas correctas aunque fueran difíciles, así como la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. El contexto político del presidente, quien pertenece al partido Defensores de la Patria tras el aval del Consejo Nacional Electoral, se prepara para el próximo desafío electoral territorial de 2027, mientras espera la fusión con el movimiento Salvación Nacional para consolidar su proyecto de continuismo.