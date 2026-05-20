Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja reactivada tras un año de parálisis

Las obras de la Planta de Tratamiento de Lodos, un proyecto ambiental estratégico para reducir la contaminación en la ciénaga San Silvestre, se reactivaron luego de asegurar recursos adicionales por $11 millones. La reanudación se produce tras más de un año de inactividad por falta de presupuesto para continuar los trabajos.

Después de más de un año de parálisis, se reactivaron las obras de la Planta de Tratamiento de Lodos en Barrancabermeja . Luego de concretarse un adicional de $11 mil millones, se reactivaron las obras de la Planta de Lodos de Barrancabermeja .

Los trabajos en la Planta de Lodos se reactivaron luego de que Ecopetrol, la Alcaldía y Aguas de Barrancabermeja alcanzaran recursos adicionales por $11 millones. Según la profesional, la Planta de Lodos fue diseñada para tratar los residuos generados durante el proceso de potabilización del agua y evitar que continúen siendo vertidos directamente a la ciénaga San Silvestre





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