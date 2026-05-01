Plataformas Digitales en Colombia: Oportunidades y Desafíos en el Mundo Laboral

El auge de las plataformas digitales en Colombia ofrece nuevas fuentes de ingresos, pero expone la precarización laboral y la falta de seguridad social para miles de trabajadores. Un estudio de la Universidad del Rosario revela las condiciones laborales inestables y los riesgos asociados a este modelo económico.

El crecimiento exponencial de las plataformas digitales en Colombia ha transformado el panorama laboral y económico del país, abriendo un abanico de oportunidades para miles de ciudadanos.

Sin embargo, este auge también ha revelado profundas desigualdades y desafíos en términos de estabilidad laboral y acceso a la seguridad social. La proliferación de aplicaciones de transporte, entrega a domicilio y otros servicios ha generado una nueva forma de trabajo, caracterizada por la flexibilidad y la autonomía, pero también por la precariedad y la falta de protección social.

En los últimos años, la tecnología ha permeado cada aspecto de la vida cotidiana en Colombia, y los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta indispensable para la mayoría de la población. Esta digitalización ha impulsado el crecimiento de las plataformas digitales, que ofrecen servicios cada vez más diversos y accesibles. Para muchos colombianos, estas plataformas representan una alternativa viable para generar ingresos, especialmente aquellos que enfrentan dificultades para encontrar un empleo formal.

Además, se han convertido en una fuente complementaria de ingresos para personas que ya tienen un trabajo estable, pero necesitan recursos adicionales para cubrir sus gastos. La flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar de forma independiente son algunos de los principales atractivos de este modelo.

No obstante, esta expansión no está exenta de problemáticas. Una investigación reciente de la Universidad del Rosario ha puesto de manifiesto que el trabajo en plataformas digitales está contribuyendo a la informalidad laboral y a la precarización de las condiciones de trabajo. El estudio revela que miles de personas se ven privadas de derechos fundamentales como la seguridad social, lo que aumenta su vulnerabilidad y expone a riesgos laborales.

Se estima que entre 200.000 y 400.000 colombianos dependen de plataformas como Uber, Didi o Rappi para obtener sus ingresos mensuales. Si bien estas aplicaciones generan oportunidades económicas, las condiciones laborales son a menudo inestables e inseguras. Los trabajadores de plataformas suelen enfrentar jornadas laborales extensas, ingresos insuficientes y una alta exposición a riesgos laborales.

Los domiciliarios, por ejemplo, perciben en promedio alrededor de 867.000 pesos mensuales trabajando cerca de 35 horas semanales, mientras que los conductores de plataformas alcanzan ingresos cercanos a 1,2 millones de pesos, pero con jornadas que superan las 40 horas semanales. A pesar de estas cifras, los ingresos generados no suelen ser suficientes para cubrir las necesidades básicas y alcanzar el salario mínimo legal vigente.

Además, el estudio revela que un porcentaje significativo de los trabajadores de plataformas ha sufrido accidentes de tránsito o ha presentado síntomas de enfermedades relacionadas con su actividad laboral. La falta de afiliación a la seguridad social agrava esta situación, limitando el acceso a servicios de salud y protección social.

La reforma laboral de 2025 ha supuesto un avance en la regulación de las condiciones de trabajo en plataformas, especialmente para los domiciliarios, pero aún persisten vacíos importantes, especialmente en el caso de los conductores. Es crucial que Colombia acelere la regulación y la adaptación institucional frente a la economía de plataformas para evitar la consolidación de un modelo laboral basado en la precariedad y garantizar un futuro digno para todos los trabajadores





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