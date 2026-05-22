Player's Judicial Convictions and Denuncia Accusations in Football

This text discusses the judicial convictions and allegations of wrongdoing against several footballers, including Sebastián Villa, Pablo Armero, Nicolás Rodríguez, y otros.

La mención de Sebastián Villa como jugador de la Selección Colombia ha sido condenada judicialmente por una denuncia por agresiones físicas y amenazas de muerte realizada por su expareja Daniela Cortés en 2020.

Villa también ha pasado por una situación similar tras ser denunciado por abuso sexual mientras estaba en Leiknir Reykjavík. La justicia en el país nórdico lo condenó a dos años de prisión, aunque estuvo en arresto domiciliario mientras apelaba la decisión. Existen otros casos en los que jugadores se han enfrentado a denuncian similares, como el caso de Pablo Armero y de los tres exfutbolistas de Boca Juniors, acusados de agresiones físicas y violencia de género





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