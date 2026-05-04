Playoffs Liga Betplay 2026-I: Confirmados los Últimos Clasificados y Detalles del Sorteo

Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se unen a Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Tolima y América de Cali en los playoffs de la Liga Betplay 2026-I. Conoce los detalles del sorteo y los equipos eliminados.

La emocionante fase regular de la Liga Betplay 2026-I ha concluido, revelando a los últimos equipos que se unirán a la lucha por el título en la instancia de playoffs.

Tras una jornada de partidos decisivos, se confirmó la clasificación de Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá, quienes sellaron su pase a la siguiente fase junto a Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Tolima y América de Cali. La tensión fue palpable hasta el último minuto, con varios equipos disputando ferozmente los cupos restantes. El desenlace final dependía de una combinación de resultados, y los equipos bogotanos supieron capitalizar su oportunidad.

Independiente Santa Fe se impuso a Internacional de Bogotá con un marcador de 3-1 en un partido cargado de emociones en el estadio El Campín. A pesar de la derrota, Internacional de Bogotá también logró asegurar su clasificación gracias a los empates de Millonarios y Deportivo Cali en sus respectivos compromisos. El partido entre Alianza y Millonarios terminó con un empate 2-2, mientras que el encuentro entre Tolima y Deportivo Cali concluyó con un 1-1.

Ambos equipos, Millonarios y Deportivo Cali, estuvieron a punto de arrebatar el pase a los playoffs, pero sus esfuerzos tardíos no fueron suficientes para cambiar el destino. La victoria de Santa Fe, combinada con los resultados de los otros partidos, aseguró la presencia de ambos equipos bogotanos en la siguiente ronda.

La clasificación de Internacional de Bogotá ha sido una de las grandes sorpresas del torneo, consolidándose como una revelación y demostrando un gran nivel de juego a lo largo de la fase regular. La afición bogotana celebra la clasificación de sus dos representantes, quienes ahora se preparan para enfrentar nuevos desafíos en la búsqueda del título. Con la fase regular finalizada, los ocho equipos clasificados se preparan para el sorteo que determinará los cruces de los playoffs.

El sorteo se llevará a cabo este domingo a las 8:00 p.m. y será transmitido en vivo por WinSports y el canal de Youtube de Dimayor. Los aficionados podrán seguir de cerca el proceso y conocer a los rivales que enfrentarán sus equipos en la lucha por el campeonato. El actual campeón, Junior, defenderá su título ante rivales de gran calibre, mientras que los demás equipos buscarán arrebatarle la corona.

Por otro lado, equipos como Medellín, Deportivo Cali, Millonarios, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga se despiden de la competencia, habiendo agotado sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase. A pesar de no haber logrado la clasificación, estos equipos demostraron un gran esfuerzo y dedicación a lo largo del torneo. La Liga Betplay 2026-I promete una emocionante fase de playoffs, con partidos llenos de intensidad y pasión.

Los aficionados esperan con ansias el inicio de esta nueva etapa, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol nacional. La competencia se anticipa reñida, con equipos que han demostrado su calidad y determinación a lo largo de la temporada. El sorteo de los playoffs será un momento clave, ya que determinará el camino que cada equipo deberá recorrer para alcanzar la gloria





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