Plaza de Mercado de Bello abrirá el martes 17 de noviembre tras cinco años de espera

La nueva Plaza de Mercado de Bello abrirá el martes 17 de noviembre con una inversión superior a $3.567 millones para comerciantes y compradores.

La Plaza de Mercado de Bello, en Antioquia, comenzará a funcionar el próximo martes 17 de noviembre, según anunció la Alcaldía de Bello. Después de cinco años de incertidumbre para cientos de comerciantes y habitantes del municipio, el espacio busca recuperar la tradición del comercio popular y volver a ser un punto de abastecimiento para la localidad.

La puesta en marcha es el resultado de una inversión conjunta entre la administración municipal y la Gobernación de Antioquia, que supera los $3.567 millones. Estos recursos se destinan a garantizar la dotación y las condiciones necesarias para recibir a vendedores y compradores el día de la apertura.

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Dotación y distribución de los locales en la nueva plaza

Los comerciantes que tenían puestos en la antigua Plaza de Mercado tendrán prioridad para regresar y ocupar ubicaciones estratégicas del primer piso. Allí se concentrarán actividades tradicionales como la venta de carnes, frutas, verduras y frutos secos, entre otras.

El segundo nivel estará destinado a comerciantes de actividades diferentes a la comercialización tradicional de productos agrícolas. También podrán acceder quienes ingresen por primera vez a este espacio comercial, de acuerdo con la distribución prevista por la Alcaldía.

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La Alcaldía de Bello precisó que los establecimientos se entregarán mediante la figura de aprovechamiento económico del espacio público. Por esa razón, no funcionarán bajo un esquema convencional de arrendamiento.

La dotación está a cargo de SC Inversiones S.A.S., empresa responsable de refrigeradores, vitrinas, estanterías, mesas, sillas, señalización y equipos para la ludoteca, entre otros implementos necesarios para el funcionamiento del establecimiento.

Razones del retraso y cronología del proyecto

La antigua Plaza de Mercado de Bello llevaba más de cuatro décadas en funcionamiento cuando surgieron problemas estructurales que terminaron obligando a cerrarla. El 3 de febrero de 2021 se produjo el desplome de uno de sus muros, incidente que afectó dos vehículos y dejó dos personas lesionadas.

Ante el deterioro de la edificación y los riesgos para quienes trabajaban y transitaban por el lugar, fue necesario desalojar a los comerciantes y demoler posteriormente la estructura. Como medida temporal, los vendedores fueron reubicados en módulos provisionales en mayo de 2021.

Las obras de la infraestructura renovada comenzaron en septiembre de 2022, pero no avanzaron al ritmo previsto. Aunque durante 2023 se reportaron progresos importantes, a comienzos de 2024 surgieron nuevas dificultades que impidieron cumplir los plazos establecidos.

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Para destrabar los trabajos, en julio de 2024 se gestionó una adición presupuestal de $8.000 millones, destinada a completar los pendientes de construcción y urbanismo. En diciembre de 2025, cuando se informó que la infraestructura estaba terminada, la Alcaldía anunció que la apertura se haría en enero de 2026, una vez completada la dotación. Esa previsión tampoco se cumplió, y los comerciantes debieron esperar varios meses más.

Servicios previstos y próximos pasos de la operación

La nueva Plaza de Mercado no estará dedicada exclusivamente a la comercialización de alimentos. La propuesta integra servicios y espacios para que los habitantes puedan realizar diligencias, comprar productos y disfrutar de actividades recreativas en un mismo lugar.

Entre los servicios previstos se encuentran entidades bancarias y cooperativas, restaurantes, una ludoteca equipada y una cancha deportiva ubicada en el cuarto piso. Con este conjunto, la administración busca que el espacio sea utilizado por distintos tipos de público durante la jornada.

La administración del espacio estará en manos de la Unión Temporal Todos Somos Plaza, que tendrá inicialmente un contrato de cinco años para gestionar la plaza. Con la fecha del 17 de noviembre, la Alcaldía de Bello fija el nuevo horizonte para que el proyecto entre en operación.