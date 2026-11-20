El 21 de noviembre vence el plazo para que Win Sports iguale la oferta de la Dimayor. Conoce cómo define el futuro de los derechos de TV del fútbol profesional colombiano a partir de 2027.

El futuro de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano entra en horas definitivas esta semana. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que el sábado 21 de noviembre se cumple el plazo contractual para que Win Sports decida si mantiene su monopolio de transmisión.

Fecha Clave Vence Preferencia Win Sports

La empresa Win Sports, canal que transmite el fútbol profesional colombiano desde 2012, cuenta con una condición contractual específica. Esta cláusula le otorga la primera opción para continuar al frente del negocio, siempre y cuando iguale las condiciones de la propuesta recibida por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

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Si Win Sports decide igualar la propuesta, podrá continuar con los derechos de transmisión sin mayores complicaciones. De lo contrario, la Dimayor tendrá que avanzar en las negociaciones con el nuevo interesado que ha presentado una oferta competitiva y sustancial para el mercado audiovisual deportivo nacional.

Dimayor Define Último Paso Proceso Negociación

Ramón Jesurún dejó claro que la decisión definitiva no depende de la Federación Colombiana de Fútbol, sino de los organismos directivos de la Dimayor. Los órganos de gobierno de la Dimayor deberán definir cómo continúa el proceso una vez se cumpla el plazo contractual el próximo sábado.

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La Asamblea de la Dimayor es el ente encargado de tomar la decisión final sobre el futuro de las transmisiones. Este proceso busca establecer las nuevas condiciones del negocio a partir de 2027, cuando termina el vínculo vigente actual con el operador televisivo predominante en la actualidad.

Impacto Económico Ingresos Clubes Colombianos

La negociación tiene una importancia económica y deportiva significativa para los clubes colombianos. Los derechos audiovisuales representan una de las principales fuentes de ingresos para las instituciones del fútbol profesional, por lo que cualquier cambio afecta directamente sus finanzas operativas y presupuestos deportivos.

Aunque la cifra de 90 millones de dólares anuales ha circulado en diferentes versiones periodísticas, no ha sido confirmada públicamente por la Dimayor. La identidad del tercero que presentó la oferta y sus condiciones definitivas tampoco han sido reveladas oficialmente, manteniendo la incertidumbre en el sector.

Futuro Transmisiones Fútbol Profesional desde 2027

El sábado 21 de noviembre será una fecha clave para el futuro de las transmisiones del fútbol colombiano. La decisión de Win Sports podría permitirle conservar el negocio o abrir una nueva etapa en la televisión del fútbol profesional colombiano a partir de 2027 con un nuevo operador.

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La expectativa está puesta en la decisión que tome Win Sports, canal que transmite el fútbol profesional colombiano desde 2012. Si igualan la oferta, seguirán transmitiendo; si no, la Dimayor empezará a negociar con el nuevo frente interesado en asumir los derechos de imagen y sonido.