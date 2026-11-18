Diez años después del Acuerdo de Paz con las Farc, el PNIS ha enfrentado graves fallos institucionales y el resurgimiento de la aspersión, dejando sin soluciones a las familias campesinas.

Cuando se cumplen casi una década desde la firma histórica del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, el sector agrícola colombiano enfrenta una crisis estructural sin resolver. La estrategia integral para abordar la producción de coca en zonas rurales, diseñada inicialmente como una alternativa al conflicto armado, sigue mostrando rezagos significativos en su implementación actual. Este análisis examina la brecha entre la política pública creada en 2016 y la realidad de los territorios que dependen de estos cultivos para su subsistencia.

El origen de la estrategia PNIS y sus objetivos

La negociación del punto cuatro del Acuerdo de Paz consolidó una estrategia centrada en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, abandonando la erradicación forzada como eje principal. Este marco legal reconocía que el problema de las drogas estaba intrínsecamente ligado a la pobreza rural y la debilidad institucional del Estado en regiones alejadas de las capitales departamentales. Para operacionalizar esta visión, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un plan que buscaba ofrecer desarrollo territorial sostenible a las comunidades campesinas.

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Durante la mesa de negociación entre 2013 y 2014, las partes identificaron la coca como un factor dinamizador del conflicto armado en Colombia. La guerrilla de las Farc, con presencia en enclaves cocaleros, aportó conocimiento sobre las dinámicas del mercado negro, aunque su rol generó tensiones sobre si debían ser tratados como narcotraficantes. La solución consensuada fue crear una ruta clara de reemplazo, entendiendo que la eliminación de cultivos debía ir acompañada de oportunidades económicas legítimas y presencia estatal efectiva en zonas que históricamente habían estado al margen de la ley.

Evaluación técnica y desempeño operativo del programa

Estefanía Ciro, investigadora de AlaOrillaDelRío, documentó en un artículo para el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que la estrategia mostró resultados positivos en sus primeros años de ejecución. Entre 2017 y 2022, se lograron erradicar de forma voluntaria y asistida 46.008 hectáreas de coca en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un avance cuantitativo considerable para un programa que operaba bajo el principio de la voluntariedad y el acompañamiento integral a las familias campesinas.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) verificó casi 38.000 de esas hectáreas, calculando un 98 % de éxito en la erradicación y solo un 5 % de resiembra en los lotes intervenidos. El programa logró ingresar a casi 100.000 familias distribuidas en 14 departamentos, concentrando sus esfuerzos principalmente en Putumayo, Nariño, Caquetá y Antroquia. Estos datos técnicos demostraron la viabilidad de la sustitución cuando existía voluntad política y capacidad de seguimiento riguroso en campo.

Fallos institucionales y resurgimiento del conflicto armado

A pesar de los indicadores técnicos favorables, las dificultades operativas comenzaron casi inmediatamente, evidenciando una falta de capacidad institucional del Estado para cumplir los objetivos planteados en el Acuerdo de Paz. La ausencia de una ruta clara para el reemplazo de las 261.000 hectáreas totales de coca dejó un vacío de poder que fue aprovechado por nuevos actores armados. Los fantasmas de la aspersión aérea y las estrategias de erradicación agresiva volvieron a aparecer, desdibujando el modelo de sustitución voluntaria.

La vida cotidiana de los pobladores en estas zonas giró entre firmar los acuerdos de sustitución, ser tildados de traidores por sus comunidades, soportar erradicaciones violentas y demandar por el incumplimiento del programa PNIS. El fracaso en la ocupación territorial permitió la reconfiguración del conflicto armado, evidente en Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo. Estas regiones se convirtieron en caldo de cultivo para la actividad ilegal, ya que el Estado no llegó a tiempo para ofrecer alternativas reales de desarrollo económico a las familias campesinas.

Desafíos futuros y la deuda con las familias campesinas

En un momento marcado por el regreso de políticas antidrogas centradas en la aspersión y la erradicación, los retos para el cumplimiento del Acuerdo de Paz son aún mayores. El Estado tiene una deuda histórica con las familias campesinas que apostaron por la sustitución de la coca, las cuales han vivido décadas bajo la incertidumbre económica y la violencia derivada del narcotráfico. La ausencia de soluciones integrales en los territorios continúa siendo un obstáculo para la consolidación de la paz y el desarrollo rural sostenible.