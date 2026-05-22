El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el riesgo climático puede frenar años de desarrollo en Colombia. La gestión del riesgo de desastres es fundamental para evitar que los desastres naturales profundicen la pobreza y la desigualdad en Colombia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) advierte que el riesgo climático puede frenar años de desarrollo en Colombia . Claudio Tomasi, representante del PNUD en Colombia , aseguró que la gestión del riesgo debe convertirse en una prioridad de los planes de desarrollo.

Según Tomasi, la prevención y la resiliencia comunitaria son claves para evitar que inundaciones, sequías e incendios profundicen la pobreza y la desigualdad. La gestión del riesgo de desastres no puede seguir viéndose únicamente desde la reacción a las emergencias, sino que debe ser una estrategia integral que incluya la prevención, la planificación territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Tomasi citó estudios internacionales que indican que por cada dólar invertido en prevención y preparación se pueden ahorrar hasta siete dólares en atención de emergencias y reconstrucción. En el caso colombiano, el PNUD anunció la firma de un acuerdo financiado por Canadá junto con el Estado colombiano y los cuerpos de bomberos para fortalecer la preparación frente a incendios forestales en 12 corredores estratégicos del país.

El representante del PNUD advirtió que el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos está poniendo en peligro décadas de avances sociales y económicos en América Latina. Por ello, insistió en que la gestión del riesgo debe integrarse en los planes de desarrollo, las políticas de ordenamiento territorial y las estrategias de preparación comunitaria.

Tomasi reconoció que el país enfrenta un contexto particularmente complejo debido a los efectos del cambio climático y a fenómenos extremos como inundaciones, sequías e incendios forestales. El PNUD publicó recientemente un informe regional sobre desarrollo humano y resiliencia que analiza precisamente esa conexión entre pobreza, vulnerabilidad y riesgo climático. Los desastres están poniendo en riesgo años de inversiones y prácticas de desarrollo, aseguró Tomasi.

Por lo tanto, es fundamental que la gestión del riesgo se convierta en una prioridad en los planes de desarrollo y en las políticas de ordenamiento territorial y preparación comunitaria. El PNUD ha estado trabajando en la gestión del riesgo de desastres en Colombia y ha acompañado la respuesta humanitaria para miles de personas afectadas por inundaciones y otros fenómenos extremos.

En 2022, la atención humanitaria llegó a más de 60.000 personas en La Mojana, mientras que en 2026, las emergencias en Córdoba ya dejan más de 120.000 afectados atendidos por el sistema humanitario. Sin embargo, insistió en que el debate central debe ir más allá de la atención inmediata y centrarse en la prevención, la planificación territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales.

El PNUD ha publicado un informe regional sobre desarrollo humano y resiliencia que analiza la conexión entre pobreza, vulnerabilidad y riesgo climático. El informe destaca la importancia de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y en las políticas de ordenamiento territorial y preparación comunitaria. En resumen, la gestión del riesgo de desastres es fundamental para evitar que los desastres naturales profundicen la pobreza y la desigualdad en Colombia.

La prevención, la planificación territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales son claves para aumentar la resiliencia de las comunidades y minimizar el impacto de los desastres. El PNUD ha estado trabajando en la gestión del riesgo de desastres en Colombia y ha acompañado la respuesta humanitaria para miles de personas afectadas por inundaciones y otros fenómenos extremos.

En 2022, la atención humanitaria llegó a más de 60.000 personas en La Mojana, mientras que en 2026, las emergencias en Córdoba ya dejan más de 120.000 afectados atendidos por el sistema humanitario. Sin embargo, insistió en que el debate central debe ir más allá de la atención inmediata y centrarse en la prevención, la planificación territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales





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