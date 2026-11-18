Mauricio Pochettino asume su nuevo cargo en el Manchester United tras llegar a las instalaciones de Carrington. El técnico argentino se prepara para su debut en la Premier League ante el Liverpool este domingo, tras dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

El técnico argentino Mauricio Pochettino aterrizó este miércoles en Inglaterra para comenzar oficialmente su etapa como director técnico del Manchester United. Tras ser nombrado el viernes pasado para sustituir a Michael Carrick, el entrenador de 54 años se desplazó de inmediato al centro de preparación del club, las famosas instalaciones de Carrington. Su objetivo inmediato es preparar la defensa de sus jugadores para el partido de debut, que se enfrentarán al Liverpool en el campo del equipo rival este domingo.

Contexto de la llegada al Manchester United

La designación de Pochettino llega tras un inicio de temporada desastroso para los Red Devils, marcados por una racha de resultados negativos que no ocurría desde la campaña 1986-1987. Tras diez jornadas de la Premier League, el histórico club de Old Trafford acumula apenas ocho puntos y se encuentra decimoctavo en la clasificación de veinte equipos, zona que habitualmente precede a la relegación al Championship. La destitución de Michael Carrick fue consecuencia directa de esta crisis deportiva, dejando al club en una situación crítica que requería una intervención urgente.

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Pochettino fue anunciado oficialmente como la nueva autoridad máxima del equipo la semana pasada, cerrando así un período de especulación mediática. Su llegada está respaldada por un contrato de largo plazo, según informan los medios británicos, el cual se extenderá hasta 2029. Esta permanencia proyecta una visión de estabilidad para los propietarios del club, quienes buscan recuperar la competitividad y el esplendor de un equipo veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa.

Trayectoria internacional y llegada de colaboradores

El argentino se despide de su etapa con la selección de Estados Unidos con un balance positivo, habiendo dirigido al Team USA como uno de los coanfitriones del Mundial de 2026. Su última salida como seleccionador nacional fue el martes, tras vencer 2-0 a Haití, un resultado que selló la clasificación de Estados Unidos a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, cuyo torneo se disputará en marzo de 2027 en Los Ángeles. Tras esa victoria, Pochettino declaró su felicidad y honor por unirse a un club de la talla del Manchester United.

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La estructura técnica de Pochettino ya se encuentra trabajando en Inglaterra antes de la llegada física de su jefe. Sus principales colaboradores viajaron con antelación, incluyendo a su adjunto Jesús Pérez, su hijo y preparador físico Sebastiano Pochettino, y el entrenador de arqueros Toni Jiménez. Este equipo de confianza le acompañará en la difícil tarea de reorganizar un vestuario que atraviesa una profunda crisis de confianza y resultados.

Experiencia previa en la Premier League

Aunque su reciente experiencia fue a nivel internacional, Mauricio Pochettino cuenta con una sólida trayectoria en la máxima categoría del fútbol inglés. Ha dirigido previamente a tres clubes de la Premier League: Southampton entre 2013 y 2014, Tottenham entre 2014 y 2019, y Chelsea entre 2023 y 2024. Esta familiaridad con las exigencias del campeonato inglés le permite adaptar su filosofía de juego sin el lapso de aprendizaje que tendrían técnicos sin experiencia previa en la liga.

En sus mensajes a los aficionados, Pochettino ha enfatizado la importancia de unir al grupo para traer alegría y resultados. Ha manifestado su deseo de conocer a los jugadores y aprovechar las buenas referencias que tiene sobre ellos. Su enfoque se centra en animar a la plantilla para que luche en el campo, buscando alcanzar los resultados que el historial del club y el talento individual merecen.

Primer desafío: El partido contra Liverpool

El primer gran test para la nueva era de Pochettino se presenta este domingo con la visita al campo del Liverpool. Este encuentro tendrá un peso simbólico y táctico importante, ya que permitirá al técnico argentino evaluar el nivel de adaptación de sus jugadores bajo presión. El resultado y la gestión del equipo en este partido servirán como el primer indicio de la dirección que tomará la temporada 2026-2027 del Manchester United.

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La prensa especializada y los aficionados mantienen una atención especial en la forma en que Pochettino gestionará la transición. Con el equipo en posiciones de descenso, la presión sobre el nuevo cuerpo técnico es máxima. Sin embargo, la experiencia previa de Pochettino en ligas europeas y su contrato hasta 2029 sugieren que el club está apostando por una reconstrucción estructural a largo plazo, aunque los primeros resultados serán determinantes para la estabilidad del proyecto.