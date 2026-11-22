Mauricio Pochettino sufre una derrota histórica 4-0 en su estreno en el Manchester United frente al Liverpool, hundiendo al club en zona de descenso.

El argentino Mauricio Pochettino comenzó su etapa como entrenador del Manchester United con una devastadora derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield durante la 11ª jornada de la Premier League. Este resultado confirma un inicio de temporada catastrófico para los Red Devils, quienes ahora ocupan la penúltima posición con solo ocho puntos en once partidos disputados.

Expulsión de Yoro desestabiliza al Manchester United

La expulsión del francés Leny Yoro en el minuto 8 por una falta sobre Alexander Isak, siendo el último defensor, dejó al equipo severamente dañado antes del cuarto de hora de juego. Pochettino admitió que su plan de partido se desvaneció inmediatamente después de este incidente, cuestionando también la decisión arbitral que mostró la tarjeta roja.

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Goleada del Liverpool con goles de Szoboszlai y Wirtz

El Liverpool capitalizó su ventaja numérica con una actuación dominante, sumando dos tantos decisivos muy al inicio del partido. El húngaro Dominik Szoboszlai abrió el marcador en el minuto 10, seguido poco después por un remate acrobático del alemán Florian Wirtz en el minuto 13, que noqueó al Manchester United.

Pochettino busca reaccionar tras la primera derrota en la Premier

El entrenador argentino, quien aterrizó en reemplazo de Michael Carrick tras su paso por la selección de Estados Unidos, pidió mantener la calma y transformar la rabia en energía. Pochettino, con 54 años y experiencia previa en clubes ingleses como Southampton y Tottenham, enfrenta ahora la difícil misión de devolver la confianza a un equipo a la deriva.

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Los Reds consolidan el cuarto lugar en la clasificación

El Liverpool se asienta en la zona de la Champions League, aprovechando que los tres primeros equipos no lograron vencer. Los Reds se acercan a siete puntos del líder Arsenal y están solo uno detrás del Brighton y del Manchester City, consolidando su posición competitiva en la tabla.

El Brighton pierde su segundo partido en la Premier League

El Brighton sufrió una derrota inesperada ante el Hull en el descuento, donde Oli McBurnie marcó un doblete en los últimos segundos del partido. El portero Konstantinos Tzolakis fue la figura defensiva, bloqueando múltiples ocasiones en un partido que puso fin a una racha positiva de resultados favorables del equipo.