Pochettino y Alfaro, dos argentinos con un mismo mensaje: el Mundial apenas empieza

Tras el 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el debut del Mundial 2026, los seleccionadores Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro ofrecieron conferencias de prensa marcadas por la mesura y la proyección hacia los próximos partidos. Pochettino celebró sin euforia y Alfaro asumió la caída con autocrítica, pero ambos coinciden en que el torneo está en sus inicios y que lo importante es cómo termina.

Mauricio Pochettino , entrenador de la selección estadounidense, y Gustavo Alfaro , seleccionador de Paraguay , dos colegas argentinos, ofrecieron reacciones contrastadas pero coincidentes en un mensaje de fondo tras el debut de sus equipos en el Mundial 2026 .

El partido, disputado en Los Ángeles, terminó con una contundente victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay. Pochettino, en la vereda del triunfo, destacó el rendimiento colectivo y la solidez de su equipo, pero se apresuró a bajar los ánimos, recordando que el torneo apenas comienza y que aún quedan dos partidos decisivos en la fase de grupos.

Elogió la verticalidad, la posesión y la construcción de juego, atribuyendo el éxito a una noche casi perfecta, pero insistió en la necesidad de mejorar y mantener la humildad. Hizo un guiño a la reciente conquista de Argentina en Qatar 2022, donde el equipo started perdiendo pero terminó campeón, subrayando que lo crucial es cómo se transita y culmina el torneo.

Alfaro, por su parte, asumió la derrota con autocrítica, admitiendo que Paraguay fue superado en lo táctico, técnico y físico. Señaló que el gol en propia meta tempranero condicionó psicológicamente al equipo y que no supieron manejar la presión emocional del debut. Reconoce la justicia del triunfo estadounidense y llama a la reflexión interna, pidiendo paciencia a la afición y enfatizando que el Mundial no terminó, sino que apenas empieza, y que aún pelearán por la clasificación.

Ambos entrenadores, pues, coinciden en que el 4-1 es solo el primer capítulo de una historia larga





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