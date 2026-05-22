¿Podrían ser extraditados a Venezuela para pagar por el asesinato de Yulixa Toloza?

Testigo de la muerte de Yulixa Toloza aseguró que María Fernanda Delgado y su esposo estaban rezando en Venezuela antes de ser capturados. Los chats entre María Fernanda Delgado y su tío, Jesús Hernández, en los que hablan de la muerte de Yulixa Toloza: 'Encontraron lo que se te perdió'. María Fernanda Delgado y Edison Torres, los primeros imputados por el caso de Yulixa Toloza, no aceptaron cargos: juez aseguró que 'sabían lo que hacían'. Hija de Kelvis Daniel Sequera, venezolano capturado por el caso Yulixa Toloza, aseguró que su padre fue engañado...'Fue presionado'.

Testigo de la muerte de Yulixa Toloza aseguró que María Fernanda Delgado y su esposo estaban rezando en Venezuela antes de ser capturados. El pasado 19 de mayo, al completarse varios días de la desaparición del cuerpo de Yulixa Toloza , la cual perdió la vida al someterse a una lipólisis láser en un centro estético ubicado en el barrio Venecia, se capturaron María Fernanda Delgado Hernández y Edison Torres, dueños de Beauty Láser, lugar donde la mujer de 52 años se realizó el procedimiento estético invasivo. principal responsable por la muerte y desaparición del cuerpo de Yulixa Toloza , pues eran los propietarios del centro estético, donde realizaban procedimientos invasivos sin contar con los permisos necesarios para operar.

Los chats entre María Fernanda Delgado y su tío, Jesús Hernández, en los que hablan de la muerte de Yulixa Toloza: 'Encontraron lo que se te perdió'. María Fernanda Delgado y Edison Torres fueron capturados en el estado de Portuguesa, en occidente de Venezuela.

Según un testigo del caso en diálogo con Rafael Poveda en su podcast 'También, el periodista venezolano Miguel Enrique Villavicencio, detallaron que estas personas venían deteniés en un sector conocido como Quebrada de la Virgen, donde se encuentra, pues, conocido en Venezuela como el santuario de la Virgen de Coromoto. Ellos venían de esa zona y fueron detenidos y venían junto a la madre de María Fernanda y sus dos hijos.

Por otro lado, el testigo anónimo que habló con el programa de Rafael Poveda, detalló cómo actuó la pareja para desaparecer el cuerpo de Yulixa Toloza y cómo la sacaron del centro estético. Hija de Kelvis Daniel Sequera, venezolano capturado por el caso Yulixa Toloza, aseguró que su padre fue engañado... 'Fue presionado'





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