Natalia Londoño Lizarazo recibió la Beca Departamental Cultura con Berraquera 2026 por su poemario que documenta la resistencia de mujeres y colectivos LGBTIQ+ en el Magdalena Medio santandereano.

La poeta y gestora cultural Natalia Londoño Lizarazo ha sido reconocida con la Beca Departamental Cultura con Berraquera 2026, otorgada por la Gobernación de Santander en el área de creación literaria. Este galardón premia su poemario "Nos dejaron la noche: Memorias de piel y río", una obra fundamental que articula la memoria histórica y la resistencia femenina en el Magdalena Medio.

El libro se centra en los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, utilizando datos específicos para explorar cómo la violencia armada afectó los cuerpos, las identidades y los lazos familiares. Londoño Lizarazo encontró en los informes oficiales las referencias necesarias para construir una narrativa que dignifica a quienes atravesaron el río Magdalena con sus hijos y pocas pertenencias, transformando la huida en un acto de supervivencia.

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Informes oficiales como base narrativa

La propuesta literaria de Londoño Lizarazo se sustenta rigurosamente en el informe titulado "Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado", presentado por la Comisión de la Verdad en 2022. Este documento es parte integral de la iniciativa "Hay futuro si hay verdad", surgida del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

La Comisión de la Verdad, durante su mandato iniciado en noviembre de 2018, realizó un trabajo exhaustivo de escucha social que incluyó 14.937 entrevistas individuales y colectivas. En estos procesos, la entidad escuchó a un total de 28.394 personas, tanto dentro como fuera del país, recogiendo historias de mujeres sometidas a violencia sexual, niñas desplazadas y personas LGBTIQ+ perseguidas.

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Datos estadísticos del conflicto armado

Los datos analizados por la Comisión revelan cifras alarmantes sobre la violencia sexual durante el conflicto. Según el Registro Único de Víctimas examinado en 2022, al menos 32.446 personas estaban registradas como víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual. De este número, el 92,5 % correspondía a mujeres y niñas, evidenciando el impacto desproporcionado de la violencia de género.

En su propio proceso de documentación, la Comisión registró 1.294 hechos de violencia sexual asociados a 1.154 víctimas, basándose en 979 testimonios con corte al 9 de junio de ese año. El 89,51 % de estas víctimas documentadas eran mujeres. La entidad advirtió que el miedo a las amenazas, la desconfianza y la revictimización institucional impidieron que muchas de ellas denunciaran los crímenes durante años.

Resistencia y memoria en el Magdalena Medio

En su poemario, Londoño Lizarazo narra estas realidades a través de imágenes concretas como unos zapatos escondidos bajo un costal de cacao o una abuela que carga agua para sus plantas. Estas representaciones ilustran cómo el libro transita entre el dolor y la resistencia, mostrando lo que fue quebrado por la guerra y lo que permanece como herencia de supervivencia.

Uno de los casos que inspiró la obra proviene de la identificación de 369 víctimas LGBTIQ+ por la Comisión, quien registró 709 actos de persecución, incluyendo amenazas, desplazamientos y exilio. La poeta describe la historia de una madre que oculta zapatos rojos debajo de un costal de cacao mientras su hija de quince años enfrenta las amenazas de grupos armados que imponen normas de género y apariencia.

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La protagonista del poema, una mujer trans, recuerda su adolescencia marcada por amenazas y la expulsión de su territorio. El texto detalla cómo desaparecieron figuras locales como una peluquera, un joven mototaxista y una vendedora de empanadas, dejando solo fotografías o recuerdos. La protagonista terminó marchándose, usando un nombre inseguro para sobrevivir hasta su regreso.

Al regresar, la casa ha desaparecido y su madre ha muerto, pero encuentra los zapatos rojos: uno con el tacón partido, el otro desgastado, mostrando las hebillas el paso del tiempo. La mujer se sienta junto al río Magdalena y vuelve a ponérselos, simbolizando la reconexión con una identidad que la violencia intentó borrar y la afirmación de que la ausencia se convirtió en una forma de resistencia continua.