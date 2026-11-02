Política colombiana rinde homenaje a Antonio Navarro Wolff en su despedida

Figuras como Uribe y Cepeda rinden tributo a Antonio Navarro Wolff, clave en la Constitución de 1991 y la paz del M-19, en medio de emotivos mensajes.

El fallecimiento del reconocido dirigente político Antonio Navarro Wolff ha generado un amplio reconocimiento en el ámbito político nacional. Su larga trayectoria, su importancia histórica y su pensamiento han sido destacados en diversos mensajes de quienes, en diferentes momentos, compartieron espacios con él, incluso desde posiciones políticas opuestas. Desde el congresista Iván Cepeda hasta el expresidente Álvaro Uribe, varias figuras clave se han pronunciado para rendir homenaje a esta importante figura.

Legado en la Constitución de 1991 y el M-19

Wolff fue una de las figuras centrales de la política colombiana durante la década de los noventa. Participó activamente en el proceso de paz y en la desmovilización del movimiento M-19 en el año 1990. Un año después, en 1991, llegó a ocupar la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. En ese cargo, compartió la responsabilidad con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Los tres lideraron el organismo encargado de redactar la nueva Constitución Política, la cual fue proclamada el 4 de julio de 1991.

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Reconocimiento desde el Gobierno y la oposición

El expresidente Álvaro Uribe expresó su solidaridad con los familiares y amigos de Navarro Wolff. También recordó la relación que mantuvieron cuando este fue gobernador de Nariño y él ejerció la presidencia. Uribe señaló que, aunque compartían pensamientos contrarios, esto no afectó una relación respetuosa, especialmente cuando coincidieron en la Gobernación de Nariño y en el Gobierno Nacional. El exmandatario destacó que Navarro reconocía el respaldo que su administración brindaba a las autoridades territoriales sin importar el origen político de su elección.

Admiración y respeto por la trayectoria democrática

Desde una perspectiva política diferente, el congresista Iván Cepeda recordó que conoció a Navarro hace más de tres décadas. Expresó su gran admiración y respeto por él, considerándolo uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Cepeda también resaltó la serenidad de Navarro en momentos decisivos y sus convicciones democráticas y sociales, aspectos que considera parte de un legado político compartido. Afirmó que su figura vivirá siempre en la memoria colectiva del país.

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Papel en la construcción del Estado Social de Derecho

La congresista del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, también destacó el papel fundamental de Navarro en la construcción de la Constitución de 1991. Lo describió como un arquitecto de la apertura democrática y del Estado Social de Derecho. Señaló que la Constitución que actualmente nos cobija lleva su huella indeleble. En su despedida, Pizarro resaltó las enseñanzas que dejó su apuesta por la reconciliación, indicando que nos enseñó que el perdón, la paz y el diálogo no son debilidades, sino muestras de grandeza.

En las redes sociales se han compartido diversos momentos clave de su paso por la política. Entre ellos, destacan los debates presidenciales en los que compitió con Ernesto Samper. Estos recuerdos refuerzan su estatura como un líder que superó las divisiones para construir un futuro mejor para Colombia.