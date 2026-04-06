Polémica en Bucaramanga: Investigan al alcalde Portilla por presunto proselitismo en evento de Semana Santa

Se solicita investigar y suspender al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunto proselitismo político en evento de Semana Santa, con participación de Jaime Andrés Beltrán, vinculado a la campaña de Abelardo De la Espriella. La solicitud incluye revisión del contrato de organización y se suman denuncias de interceptaciones y planes de atentados.

En el contexto de las celebraciones de Semana Santa en Bucaramanga, se ha suscitado una controversia que involucra al actual alcalde, Cristian Portilla, y al exalcalde Jaime Andrés Beltrán , vinculado a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella. La situación ha escalado a tal punto que se ha solicitado formalmente la investigación y suspensión del alcalde Portilla por presunto proselitismo político durante un evento religioso masivo.

La solicitud, presentada por un ciudadano, alega que la presencia de Beltrán en el evento 'BucaraSanta', junto al alcalde en tarima, constituye un acto de campaña política en un escenario público, lo cual contraviene las normativas sobre la participación de servidores públicos en actividades políticas. El documento también extiende la solicitud de investigación a otros funcionarios de la administración municipal, incluyendo a la directora del Instituto Municipal de Cultura (IMCT), Natalia Melissa Torres, y al director de Neomundo, Julián Andrés Díaz Zambrano, quienes habrían tenido participación en la organización del evento.\La controversia se agrava aún más por la presunta utilización de recursos públicos para la realización del evento. Se señala el contrato 0331-D4 del 28 de enero de 2025, suscrito entre el IMCT y Neomundo, como el soporte financiero del evento. La solicitud de investigación incluye una revisión jurídica del contrato, cuestionando su adecuación al objeto contractual y su uso en actividades no propias de la Alcaldía. El documento aporta pruebas como informes de prensa, copia del contrato, enlaces a redes sociales y un video publicado por el exalcalde Beltrán, en el cual se le observa en tarima junto al alcalde y a asistentes con elementos relacionados con la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella. La situación ha generado reacciones diversas, incluyendo declaraciones de funcionarios municipales que niegan cualquier acto de proselitismo, argumentando que la participación en el evento fue en calidad de ciudadanos y en el marco de una celebración religiosa.\Paralelamente a esta polémica local, se han suscitado otros eventos de relevancia nacional, incluyendo acusaciones de interceptaciones telefónicas y planes de atentados políticos. El dirigente político David Luna ha pedido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que aclare si existe una operación para interceptar las comunicaciones de la oposición, denominada 'Operación Grecia'. Asimismo, Abelardo De la Espriella ha denunciado un supuesto plan para asesinarlo, tras señalamientos del presidente. Estos eventos se suman a la tensión política existente, reflejando un ambiente de polarización y desconfianza. En otros temas, se han discutido cuestiones de seguridad del Estado, la situación de la misión Artemis II, el caso Papá Pitufo, el impacto de las pantallas digitales en niños con autismo, y la controversia sobre la devolución de los PKI de los pasaportes. Estos incidentes y declaraciones muestran un panorama político complejo y volátil, donde las acusaciones de participación política, espionaje y planes de violencia enturbian el ambiente político y exigen respuestas claras y transparentes





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