Polémica en el Giro: Einer Rubio y Giulio Ciccone se enfrentan tras un pacto roto en los Dolomitas

En la etapa 19 del Giro de Italia, el colombiano Einer Rubio y el italiano Giulio Ciccone protagonizaron un duro cruce de acusaciones por un acuerdo incumplido en el ascenso al Passo Falzarego. Rubio reclamó a Ciccone por no respetar el pacto sobre los puntos de montaña y el Kilómetro Red Bull, mientras que Ciccone negó su responsabilidad y criticó la maniobra de Rubio. La tensión escaló hasta el punto de que ambos se enfrentaron verbalmente en la carretera y en la meta, dejando una relación fracturada. Jonas Vingegaard mantuvo su liderato en la general, mientras Sepp Kuss ganó la etapa.

El Giro de Italia 2026 vivió una jornada de alta tensión en la etapa 19, disputada sobre los Dolomitas, donde la montaña no solo desgastó las piernas de los corredores, sino que también encendió viejas rencillas y provocó un enfrentamiento público entre el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) y el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

La polémica estalló en el ascenso al Passo Falzarego, un punto clave de la etapa donde estaban en juego puntos de la clasificación de la montaña y el denominado Kilómetro Red Bull. Según Rubio, ambos corredores habían llegado a un acuerdo previo: Ciccone se llevaría los puntos de la cima y Rubio pasaría primero por el sprint intermedio patrocinado.

Sin embargo, el plan se rompió cuando el canadiense Derek Gee atacó en busca de bonificaciones para la clasificación general, y Ciccone no intervino para detenerlo. La reacción de Rubio fue inmediata: reclamó airadamente al italiano en plena carretera, pero Ciccone restó importancia al asunto, lo que aumentó la frustración del colombiano. Minutos después, Rubio decidió responder en la ruta lanzando un ataque para coronar primero el premio de montaña y arrebatar puntos a Ciccone.

Las cámaras captaron a ambos discutiendo con evidente molestia mientras ascendían el puerto. Ya en la meta, ninguno intentó bajar la tensión, y ambos ofrecieron versiones encontradas sobre lo sucedido. Einer Rubio explicó su versión de los hechos con evidente enfado: Día durísimo. Mucha pelea con Ciccone y su equipo.

Es injusto. Todo el mundo quiere hacerse el inteligente. No queda más que aprender de esto y devolverlo después. Con ellos habíamos hablado que él cogía la cima y yo el KM Red Bull, se quisieron hacer los inteligentes y se llevaron todo.

Es ciclismo, seguimos adelante. Pequé de buena persona, pero así es la vida y aprendí de esa manera. Por su parte, Giulio Ciccone no se quedó callado y respondió con dureza: No lo sé. Tal vez él quería el Kilómetro Red Bull, pero era algo para los hombres de la general.

No tenía nada que ver conmigo. Él la emprendió contra mí pensando que era mi culpa. En el premio de montaña cometí un error porque me confié de él e hizo una maniobra de corredor pequeño. El italiano también criticó a los demás integrantes de la escapada por la falta de colaboración durante la jornada reina, señalando que hubo mala cooperación en la fuga, y que tanto Gee como él esperaban más apoyo.

Pese a la polémica, Ciccone logró mantener el liderato en la clasificación de la montaña, con 57 puntos de ventaja sobre el líder de la general, Jonas Vingegaard. Sin embargo, el desgaste emocional y físico le pasó factura: atacó en el descenso buscando la victoria de etapa, pero se quedó vacío en los kilómetros finales, lo que abrió el camino para el triunfo del estadounidense Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike).

La etapa 19 dejó claro que la relación entre Einer Rubio y Giulio Ciccone quedó completamente fracturada. Ninguno habló de reconciliación, ninguno bajó el tono y ambos defendieron públicamente su postura. Mientras tanto, la clasificación general no sufrió cambios significativos, y Jonas Vingegaard continuó dominando el Giro con autoridad, sin que nadie pareciera capaz de construir una ofensiva seria para ponerlo en aprietos.

En ese contexto, las pequeñas guerras dentro del pelotón han tomado protagonismo, y esta polémica entre Rubio y Ciccone es un claro ejemplo de cómo las emociones y los acuerdos rotos pueden marcar una carrera. La jornada reina sobre los Dolomitas no solo dejó un ganador de etapa, sino también una rivalidad que promete continuar en las próximas competiciones.

Los aficionados al ciclismo seguirán atentos a los próximos movimientos de estos dos corredores, que han demostrado que la montaña no solo pone a prueba la resistencia física, sino también el carácter y la palabra de los ciclistas





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