Polémica en el VAR: el asistente de video del Mundial se ve envuelto en un escándalo de supremacismo

El asistente de video del VAR en la Copa Mundial de Fútbol, Paul Tierney, ha sido objeto de críticas y denuncias de supremacismo después de que se viralizara una imagen en la que aparecía realizando un signo con la mano que se asocia con grupos supremacistas blancos.

El asistente de video del VAR en la Copa Mundial de Fútbol , Paul Tierney, ha sido objeto de críticas y denuncias de supremacismo después de que se viralizara una imagen en la que aparecía realizando un signo con la mano que se asocia con grupos supremacistas blancos.

En un comunicado, Tierney trató de aclarar que el movimiento fue un tic involuntario y que no era consciente de haberlo hecho en ese momento. Sin embargo, su explicación no ha convencido a muchos, quienes lo acusan de haber realizado el signo de manera deliberada. La polémica se desató cuando se publicaron imágenes de la sala del VAR en las que aparecía Tierney de pie y con su brazo izquierdo estirado y pegado a su pierna derecha.

Poco después, el asistente arbitral modificó el ademán que estaba haciendo con su mano y aparentemente realizó un signo vinculado con discursos de odio, formando un círculo con los dedos pulgar e índice. El signo, conocido como el 'OK', está asociado con grupos supremacistas blancos, que lo utilizan como un símbolo de odio.

La Liga Antidifamación, una ONG estadounidense que lucha contra la intolerancia, ha confirmado que el signo es utilizado por estos grupos y que es un símbolo de supremacismo blanco. La polémica ha generado una gran discusión en las redes sociales, con muchos usuarios condenando el supuesto acto de Tierney y otros defendiendo su inocencia. La situación ha generado una gran tensión en el mundo del fútbol y ha llevado a que se abran investigaciones sobre el asunto.

El organismo responsable del VAR ha emitido un comunicado en el que se basa en la declaración de Tierney para tomar su decisión, pero muchos siguen sin creer en su explicación. La polémica ha llegado a tal punto que el asistente arbitral ha tenido que publicar un comunicado para aclarar su posición y negar cualquier intención de realizar el signo de manera deliberada.

En su comunicado, Tierney explica que el movimiento fue un tic involuntario y que no era consciente de haberlo hecho en ese momento. Sin embargo, su explicación no ha convencido a muchos, quienes lo acusan de haber realizado el signo de manera deliberada. La situación ha generado una gran tensión en el mundo del fútbol y ha llevado a que se abran investigaciones sobre el asunto.

El organismo responsable del VAR ha emitido un comunicado en el que se basa en la declaración de Tierney para tomar su decisión, pero muchos siguen sin creer en su explicación





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