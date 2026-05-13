Polémica en Envigado por retención de supuesto falso escolta en evento de Abelardo De La Espriella

Un empresario de seguridad fue retenido por el equipo de protección del candidato presidencial Abelardo De La Espriella en Envigado, aunque la policía determinó que no cometió ningún delito.

El ambiente político en el municipio de Envigado , Antioquia, se vio alterado recientemente durante una de las actividades proselitistas lideradas por el abogado y aspirante presidencial Abelardo De La Espriella .

Lo que inició como un encuentro rutinario con sus simpatizantes terminó en un incidente de alta tensión cuando el equipo de seguridad del candidato detectó la presencia de un individuo cuya actitud resultaba sospechosa. Este hombre, identificado posteriormente como Carlos Mauricio Zapata Moreno, fue retenido por los agentes de protección del político tras ser señalado de intentar infiltrarse en la avanzada de seguridad, pretendiendo pasar por un miembro autorizado del esquema de protección del candidato.

Según los reportes del equipo de campaña, el sujeto insistía en que formaba parte del despliegue logístico y de seguridad, una afirmación que fue desmentida de inmediato por los coordinadores del evento, quienes no tenían registro alguno de su contratación ni de su vinculación con el movimiento 'Defensores de la Patria'. La preocupación aumentó cuando el equipo de seguridad procedió a revisar las pertenencias del sujeto.

Durante esta inspección, se hallaron diversos elementos que, a juicio de los protectores de De La Espriella, sugerían la realización de labores de inteligencia o espionaje. Entre los objetos incautados se encontraban un arma traumática, gas pimienta, binoculares de alta precisión, diversos dispositivos electrónicos, audífonos y material documental detallado sobre la organización del evento.

Los miembros de la campaña aseguraron que Zapata Moreno poseía registros audiovisuales minuciosos de la tarima principal, los puntos de acceso al recinto y los movimientos logísticos del equipo de trabajo, lo que llevó a los escoltas a concluir que se trataba de un posible intento de vulnerar el anillo de seguridad del candidato. Posteriormente, se descubrió que el hombre es un empresario vinculado al sector de la seguridad y el transporte, siendo el propietario de la firma 'Medellín Security Service', empresa legalmente constituida en Medellín desde abril de 2023.

Tras la retención, el sujeto fue trasladado a la estación de Policía de Envigado para que las autoridades competentes determinaran la legalidad de su situación. Una vez allí, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llevó a cabo una verificación exhaustiva de sus antecedentes penales y judiciales, determinando que Carlos Mauricio Zapata Moreno no contaba con ninguna orden de captura vigente ni solicitudes pendientes por parte de la justicia colombiana.

Asimismo, los agentes analizaron los elementos que el hombre portaba y concluyeron que ninguno de ellos era ilegal ni configuraba un delito según la legislación actual. El arma traumática y el gas pimienta, aunque llamativos, no eran objetos prohibidos en ese contexto específico, y los dispositivos de comunicación fueron considerados herramientas comunes para alguien dedicado al sector de la seguridad privada.

Debido a que no existía una denuncia formal previa y que no se habían vulnerado leyes penales, el hombre fue liberado. A pesar de la resolución policial, el equipo de Abelardo De La Espriella no ha cerrado el caso.

La campaña ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia del Estado que inicien una investigación profunda para esclarecer los motivos reales por los cuales Zapata Moreno se encontraba en el evento y si su presencia respondía a una agenda individual o si actuaba coordinadamente con otros actores externos. Esta solicitud se enmarca en un contexto de alta vulnerabilidad, ya que el candidato presidencial ha denunciado previamente haber recibido amenazas directas contra su integridad física y la de su equipo.

Estos incidentes han provocado que los anillos de seguridad alrededor de sus actividades públicas se vuelvan extremadamente rigurosos, elevando el estado de alerta en cada una de sus visitas a las regiones del país. Este episodio pone de relieve la compleja situación de seguridad que enfrentan las figuras políticas en Colombia, especialmente en periodos preelectorales donde la tensión social y política aumenta.

La línea entre la prevención necesaria y la retención arbitraria se vuelve delgada, como se evidenció en este caso donde el equipo privado del candidato tomó medidas drásticas ante la sospecha de una infiltración. Mientras la defensa del empresario sostiene que se trató de un malentendido o una acción no criminal, la campaña de De La Espriella insiste en que la prevención es la única herramienta efectiva contra posibles atentados.

La resolución final de este incidente dependerá de si la Fiscalía encuentra evidencias de un plan coordinado o si el evento quedará registrado simplemente como una anécdota de tensión logística durante una jornada electoral





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