Carolina Cruz respondió a las críticas por imprecisiones históricas y omisiones en la transmisión de Señorita Colombia 2026 en Cartagena, defendiendo su labor profesional.

La presentadora Carolina Cruz se ha visto en el centro de un intenso debate público tras las duras críticas recibidas en las redes sociales por las observaciones realizadas durante la cobertura del Concurso Nacional de Belleza. Los hechos tuvieron lugar específicamente el 16 de noviembre, en el marco de la velada de elección y coronación de la edición 72 del prestigioso certamen, desarrollado en la ciudad de Cartagena.

Precisión histórica y omisiones en la transmisión

Cruz afirmó que el expresidente Rafael Núñez fue hasta 2026 el único mandatario colombiano nacido en la región Caribe, sin reconocer a otras figuras clave de la política nacional. Esta afirmación fue cuestionada por la ausencia de Gustavo Petro en el recuento histórico presentado en vivo, a pesar de que el actual presidente nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, y ha hecho referencia constante a ese municipio como su lugar de origen. La crítica no se limitó a esta omisión significativa, sino que también apuntó hacia una imprecisión geográfica fundamental en los datos entregados durante la gala televisiva.

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El error sobre Abelardo de la Espriella

Andrea Tovar, quien acompañaba a Cruz en la conducción del evento, mencionó a Abelardo de la Espriella como el segundo presidente nacido en la región Caribe. La presentadora situó erróneamente su lugar de nacimiento en Montería, lo cual generó una nueva ola de cuestionamientos entre el público espectador. Aunque el expresidente creció en Montería y se identifica públicamente como costeño, los registros históricos confirman que nació en Bogotá. Este detalle factual erróneo contribuyó al deterioro de la percepción sobre la rigurosidad informativa del segmento.

Defensa profesional frente a las acusaciones

El fragmento de la transmisión comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales como X, Instagram y TikTok, amplificando el alcance del incidente. Ante la tormenta de opiniones, Cruz utilizó sus historias de Instagram para defender su trabajo como presentadora. La comunicadora aclaró que las palabras pronunciadas durante la gala correspondían a un libreto y no necesariamente representaban una postura personal, buscando separar su rol profesional de las declaraciones políticas implícitas en el texto.

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No confundan mi voz con la autoría de un libreto, ni mi profesionalismo con una postura política. No todo lo que se dice frente a una cámara nace de quien sostiene el micrófono, argumentó Cruz en su respuesta directa. Esta distinción fue clave para intentar calmar los ánimos, aunque el impacto inicial de los errores históricos ya había dejado huella en la discusión pública. La presentación buscó contextualizar la relación de la región Caribe con la historia política de Colombia, pero los datos aportados resultaron insuficientes para cumplir con los estándares de precisión esperados.

Reacción pública y contexto del certamen

Mientras algunos usuarios respaldaron a la presentadora al considerar que seguía el texto preparado por el equipo de producción del evento, otros continuaron cuestionando a Cruz y a Tovar sobre el error que cometieron en vivo y en directo. La cobertura coincidió con la coronación de Verónica Hernández Gómez, quien fue elegida Señorita Colombia 2026 por Antioquia, desplazando el foco mediático hacia la nueva reina. Sin embargo, los errores históricos permanecieron como el tema central de la conversación en las redes sociales. El incidente subraya la responsabilidad que conlleva la representación mediática de figuras históricas y la necesidad de verificar rigurosamente los datos antes de transmitirlos a una audiencia masiva.