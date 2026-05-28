Polémica entre el ministro de Educación y el alcalde de Cali sobre la construcción de la Universidad del Oriente

La disputa entre el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre la construcción de la Universidad del Oriente en Cali, ha generado un fuerte enfrentamiento en las redes sociales.

La polémica entre el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre la construcción de la Universidad del Oriente en Cali, ha generado un fuerte enfrentamiento en las redes sociales.

El ministro acusó al alcalde de retrasos en la ejecución del proyecto, mientras que el alcalde respondió que ha habido un trabajo articulado con el equipo del Ministerio de Educación para sacar adelante la iniciativa. La secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, aseguró que sí ha existido un trabajo conjunto con el Ejecutivo para revisar condiciones ambientales, urbanísticas y de servicios públicos.

En medio de esta polémica, también se suman las declaraciones del representante a la Cámara, electo por el Valle del Cauca, Juan Pablo Rojas, quien destacó la disposición de las autoridades locales para encontrar salidas que permitan dar celeridad a la construcción de la Universidad del Oriente. El parlamentario electo, Iván Cepeda, anuncia que si llega a la Presidencia de la República, Iván Velásquez liderará el Sistema Nacional Anticorrupción





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