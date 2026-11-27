La decisión del árbitro José Ortiz al revisar el VAR cambió el rumbo del Clásico Paisa. La expulsión de Jeison Medina llevó a Medellín a perder 3-1 ante Nacional en un partido marcado por la controversia arbitral.

El Clásico Paisa disputado durante la segunda fecha de los cuadrangulares finalizó con un contundente triunfo de 3-1 para Nacional, pero el resultado final fue profundamente influido por una controvertida decisión arbitral ocurrida en el primer tiempo. La partida quedó marcada por la expulsión del delantero de Medellín, Jeison Medina, un evento que dejó al equipo verdolaga en inferioridad numérica y alteró la dinámica competitiva del encuentro desde la medía hora inicial hasta el pitido final.

El instante clave de la expulsión controversial

La jugada decisiva se registró al minuto 40 del primer tiempo, momento en el que el juez central José Ortiz interrumpió la acción para acudir a la revisión del VAR. Inicialmente, el árbitro había mostrado una tarjeta amarilla a Jeison Medina por pisar la parte trasera de la pierna de Emmanuel Benítez. Sin embargo, tras analizar la situación, Ortiz cambió su veredicto y exhibió la tarjeta roja, expulsando definitivamente al jugador del Medellín.

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Esta decisión estratégica dejó al equipo de Medellín con diez hombres durante los últimos minutos de la primera mitad y obligó a su plantilla a disputar la totalidad de la segunda parte en desventaja numérica. Nacional, por el contrario, logró mantener su once titular completo durante los noventa minutos reglamentarios, lo que les permitió controlar el ritmo del partido y asegurar la victoria final con tres goles de diferencia.

Reacciones técnicas y postura del cuerpo técnico del DIM

La expulsión generó un intenso debate inmediato en la cancha y en los sectores técnicos. El propio Jeison Medina reclamó airadamente ante el juez por la decisión y mostró resistencia inicial para abandonar la cancha. Además, Agustín Martegani, miembro del cuerpo técnico o afición, reclamó con vehemencia al juez de línea, argumentando que la infracción no constituía una falta grave y señalando errores previos en la jugada.

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El entrenador del Independiente Medellín, Amaranto Perea, fue una de las voces más críticas tras el cotejo. Perea sostuvo que existía una falta previa a la expulsión cometida por la defensa rival, específicamente por Néider Parra, joven defensor de Nacional que ha ganado relevancia en los últimos partidos. Para Perea, este contacto inicial debió haber anulado la acción posterior y, por ende, evitado la tarjeta roja para su delantero estrella.

Análisis de expertos y división de opiniones

Los comentarios sobre la decisión del árbitro están profundamente divididos entre especialistas, comentaristas y figuras de redes sociales. Algunos analistas apoyan la tesis del entrenador Perea, asegurando que el forcejeo previo con Néider Parra justificaba la interrupción del juego. Sin embargo, voces como las de Andrés, quien gestiona la cuenta x El VAR Central, discrepan abiertamente con esta interpretación, argumentando que la falta no estaba clara.

Andrés indicó que no logró visualizar una infracción legítima de Néider Parra sobre Medina antes del contacto con Benítez. Según su análisis, el delantero del DIM realizó un movimiento de cuerpo para proteger el balón y luego participó en un forcejeo, pero no apreció una acción que meritara ser señalada como falta por el árbitro Betancur, quien optó por dejar jugar. Esta discrepancia técnica resalta la subjetividad en la aplicación de las reglas del VAR en situaciones de contacto físico.

Impacto final en la tabla de posiciones y competitividad

Las consecuencias de este fallo arbitral trascienden el marcador inmediato, afectando la moral y la estructura táctica del equipo de Medellín. Quedar con diez jugadores para disputar el segundo tiempo impide ejecutar planes de juego equilibrados, forzando al técnico a adoptar posturas defensivas o sacrificios físicos extremos. Nacional capitalizó esta oportunidad única para imponer su superioridad numérica y técnica.

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El resultado 3-1 no solo otorga tres puntos vitales a Nacional, sino que consolida su solidez defensiva y ofensiva en el cuadrangular. Para Medellín, la derrota suma frustración y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de videoarbitraje en los momentos cruciales. La disputa continúa, pero el margen para recuperar puntos se ha reducido significativamente debido a la pérdida temprana de su principal atacante.