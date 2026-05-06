Polémica Judicial en La Estrella por Aplazamiento de Juicio al Exalcalde Juan Sebastián Abad

La postergación de la audiencia de juicio oral hasta marzo de 2027 contra el exmandatario de La Estrella por presuntas irregularidades en la construcción de un acueducto ha desatado fuertes críticas y temores sobre una posible impunidad.

El municipio de La Estrella se encuentra sumido en una profunda controversia jurídica y social tras la reciente y sorpresiva decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación.

Esta entidad ha determinado el aplazamiento de la audiencia de juicio oral en el proceso judicial que pesa sobre el exalcalde de la localidad, Juan Sebastián Abad, quien es investigado por presuntas irregularidades graves cometidas durante la ejecución de la obra del acueducto que debía conectar el corregimiento de Tablaza con Pueblo Viejo. La medida ha caído como un balde de agua fría sobre la ciudadanía y los organismos de control social, ya que la diligencia, que estaba programada para el pasado 4 de mayo, ha sido reprogramada para una fecha sumamente distante: el 18 de marzo del año 2027.

Esta decisión ha generado un clima de desconfianza y sospecha en diversos sectores de la comunidad. Alejandro Gallego, quien actúa como vocero de la Veeduría Todos por La Estrella, ha expresado su profunda preocupación y ha cuestionado abiertamente la legitimidad de este retraso. Según Gallego, existe el temor fundado de que estemos ante una maniobra dilatoria orquestada para permitir que el tiempo transcurra hasta que se produzca la prescripción de la acción penal.

Si esto llegara a suceder, el proceso contra Abad y otros siete exfuncionarios implicados quedaría anulado, dejando el camino libre hacia la impunidad. El exmandatario ya ha sido acusado formalmente por delitos de alta gravedad, tales como la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación a favor de terceros, delitos que afectan directamente el erario público y la confianza en las instituciones.

El núcleo del problema radica en la gestión de recursos públicos por una cuantía alarmante, cercana a los 90 mil millones de pesos, la gran mayoría de los cuales fueron transferidos por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda. La Fiscalía ha puesto la lupa sobre múltiples fallas en el proceso contractual, cuestionando desde la manera en que se seleccionó al contratista hasta la entrega de anticipos que no parecen haber tenido un respaldo técnico o financiero adecuado.

La realidad física de la obra es el testimonio más crudo de este presunto fracaso administrativo: el proyecto fue suspendido en el año 2022 cuando apenas alcanzaba un 15 por ciento de ejecución, a pesar de que, según el cronograma y los compromisos adquiridos, debía superar el 35 por ciento para esa fecha. Esta negligencia dejó tras de sí un rastro de zanjas abiertas, redes de tuberías inconclusas y graves problemas de movilidad en los sectores intervenidos, afectando la calidad de vida de los habitantes de Tablaza y Pueblo Viejo, quienes siguen esperando el servicio de agua potable prometido.

Mientras tanto, el panorama legal para el exalcalde parece haberse simplificado en otras instancias, ya que dos procesos relacionados con estos mismos hechos ante la Contraloría y la Procuraduría fueron archivados previamente. Basándose en estos resultados, Juan Sebastián Abad ha manifestado públicamente su seguridad en que será declarado inocente en el ámbito judicial.

Sin embargo, para las víctimas y los veedores, la distancia temporal hasta el año 2027 representa un obstáculo casi insuperable para la justicia. La sociedad civil de La Estrella ahora se enfrenta a la incertidumbre de esperar casi tres años más para conocer una sentencia, mientras los recursos públicos desaparecieron en una obra fantasma y las heridas en el terreno, tanto físicas como sociales, permanecen abiertas.

La pregunta que resuena en el municipio es si la justicia llegará a tiempo o si el reloj de la prescripción terminará por borrar la responsabilidad de quienes administraron los recursos del pueblo





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