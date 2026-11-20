Alcalde Galán y expresidente Petro chocan por el inicio de la Autopista Norte. Se analiza el acta de inicio, la inversión y el contexto político del proyecto.

El inicio oficial de las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá ha desencadenado un intenso debate político entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el expresidente Gustavo Petro. El conflicto estalló tras la ceremonia realizada este viernes 20 de noviembre, donde se dio marcha blanca a la Fase II del proyecto Accesos Norte. Galán celebró el arranque como un logro de su gestión, destacando la eliminación de obstáculos previos, mientras que Petro cuestionó la narrativa oficial al señalar que los permisos tenían una fecha de inicio mucho anterior.

Debate sobre la fecha de inicio de construcción

El núcleo de la discrepancia radica en la interpretación de los documentos oficiales relativos a la fecha de inicio de construcción. El expresidente Petro publicó en redes sociales una pregunta dirigida al alcalde, señalando que el acta de inicio para construir existía desde el 2 de octubre de 2025. Petro utilizó este dato para reclamar que la administración de Galán omitía información y para justificar la intervención de su propio gobierno, afirmando con severidad que Galán tenía "afán de mentirle a la ciudadanía".

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No obstante, los registros verificados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desmienten la afirmación de Petro. Según la entidad rectora, el Acta de Inicio para la ampliación de la Autopista Norte fue suscrita formalmente el 6 de abril de 2026. Este documento fue firmado por la ANI, la interventoría y la concesión Ruta Bogotá Norte. La propia Alcaldía de Bogotá confirmó en su momento que la firma de este acta permitía legalmente comenzar los trabajos en el terreno, desvirtuando la claim del expresidente sobre la fecha de 2025.

Inversión y alcance técnico del proyecto

El proyecto Accesos Norte Fase II contempla una intervención de gran envergadura que abarca 17,9 kilómetros. El trazado se extiende entre la Autopista Norte, la carrera Séptima y la vía Perimetral de Sopó. La inversión estimada para esta obra se sitúa en $1,9 billones, un recurso significativo destinado a modernizar la infraestructura vial de la capital. Las autoridades enfatizan que la obra es una realidad y que finalmente se han cumplido los requisitos necesarios para su ejecución.

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En el tramo específico de la Autopista Norte, la intervención técnica incluye la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido de viaje. Adicionalmente, se habilitará un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo TransMilenio. La planificación también prevé la creación de andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y diversas obras ambientales para mejorar la movilidad sostenible y la conectividad peatonal en la zona norte de la ciudad.

Condiciones ambientales y roles gubernamentales

Un elemento crucial para el avance del proyecto fueron las autorizaciones ambientales, un punto que Petro utiliza para reivindicar el papel de su administración. El proyecto debía superar rigurosas condiciones debido a su proximidad con los humedales Torca y Guaymaral. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales avaló el cumplimiento de estas condiciones previas en agosto de 2026, permitiendo así el inicio de las actividades preliminares y constructivas. Este componente es fundamental para garantizar la conectividad hídrica de la Sabana Norte.

Petro argumentó que sin los acuerdos alcanzados durante su mandato, los ministerios de Ambiente y Transporte no habrían garantizado dicha conectividad. Señaló que, de no ser así, la Sabana Norte se habría inundado mucho más de lo que ocurre actualmente en tiempos de lluvia. Las obras incluyen estructuras hidráulicas de mayor capacidad para mejorar el paso del agua entre los costados de la autopista, así como pasos para fauna y medidas para reducir el riesgo de inundaciones estacionales.

Contexto histórico y siguiente paso político

La Agencia Nacional de Infraestructura aclaró que el proyecto Accesos Norte Fase II llevaba varios años sin poder iniciar plenamente su ejecución, a pesar de que el contrato de concesión fue firmado en abril de 2022. El presidente Abelardo de la Espriella, presente en el acto del 20 de noviembre, afirmó que su gobierno dio instrucciones clave para destrabar el proyecto. De la Espriella cuestionó a la administración anterior, asegurando que la obra permaneció frenada durante años previos.

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La disputa política actual gira en torno a quién atribuye el mérito del desbloqueo final. Los hechos verificables muestran una secuencia cronológica clara: firma del contrato en 2022, acta de inicio en abril de 2026, autorizaciones ambientales en agosto de 2026 y el arranque oficial este 20 de noviembre. Mientras Galán y de la Espriella celebran el inicio, Petro mantiene su crítica por la omisión que considera una mentira a la ciudadanía sobre la antigüedad de los permisos.