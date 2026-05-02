Polémica por Cuenta Bancaria para Financiar Asamblea Constituyente

La solicitud de fondos para la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una cuenta bancaria, ha generado debate sobre la transparencia y el control de los recursos. El vocero del comité promotor explica el destino de los aportes y la estructura del proceso.

La reciente solicitud de fondos para la Asamblea Nacional Constituyente , impulsada por un comité promotor, ha desatado un intenso debate público en Colombia. Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero de este comité, publicó en su cuenta de la red social X una invitación a los ciudadanos a realizar aportes económicos, hasta por diez millones de pesos, a una cuenta bancaria específica, con el objetivo de fortalecer la campaña de recolección de firmas necesarias para la convocatoria de la Constituyente.

Esta acción generó una ola de interrogantes y preocupaciones entre la ciudadanía, centradas principalmente en la transparencia y el control del destino de estos fondos. El comité, inscrito desde diciembre pasado ante la Registraduría Nacional con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, busca alcanzar al menos cinco millones de firmas, superando ampliamente el requisito legal de 2 millones 300 mil apoyos para radicar el proyecto de ley.

Hasta el momento, la recolección se ha concentrado en territorios rurales, pero a partir del primero de mayo se expandirá a las principales ciudades del país. Wouriyú ha enfatizado que los recursos recaudados se destinarán exclusivamente a financiar esta fase urbana de la campaña, cubriendo costos operativos y logísticos.

La iniciativa de solicitar financiamiento directo a los ciudadanos representa un cambio significativo en la estrategia del comité, que inicialmente se basaba en la movilización de apoyos a través de la participación territorial. Esta nueva estrategia ha puesto de relieve la necesidad de establecer mecanismos claros y robustos de control y supervisión para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.

Wouriyú ha asegurado que la recolección de dinero cuenta con el respaldo de actos administrativos de la Registraduría y que el proceso estará sujeto a una auditoría posterior por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la Registraduría ha aclarado que su competencia se limita al registro del comité, la verificación de requisitos formales y la certificación de firmas, mientras que el control sobre las cuentas y los estados financieros corresponde al CNE.

Esta delimitación de responsabilidades ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del control institucional del proceso y la necesidad de una coordinación más estrecha entre las entidades involucradas. El debate se centra ahora en cómo garantizar la trazabilidad del dinero y la transparencia en su uso, especialmente considerando el alto impacto político de la iniciativa.

La preocupación por la posible opacidad en el manejo de los recursos es aún mayor en el contexto preelectoral, a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Es importante destacar que el comité promotor está integrado por representantes de diversas comunidades étnicas y sociales, incluyendo indígenas, raizales, Rom y campesinas.

Wouriyú se define como el vocero principal del grupo, enfatizando la independencia del comité frente al Gobierno del Presidente Petro, a pesar del apoyo expresado por el mandatario a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Según Wouriyú, el presidente Petro apoya la iniciativa, pero los promotores son de origen diverso y representan a las comunidades que buscan una reforma constitucional.

Esta distinción busca aclarar la estructura del comité y su relación con el Ejecutivo, evitando cualquier confusión sobre la autoría y la dirección del proceso. La campaña de recolección de firmas se enfrenta al desafío de movilizar un amplio espectro de ciudadanos y superar las barreras logísticas y organizativas inherentes a un proceso de esta magnitud.

El éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la capacidad del comité para generar confianza en la ciudadanía, demostrar la transparencia en el manejo de los recursos y articular una propuesta clara y convincente sobre los beneficios de una nueva Constitución. La situación actual exige un escrutinio público riguroso y una vigilancia constante para asegurar que el proceso se desarrolle de manera justa, transparente y democrática





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