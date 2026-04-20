Polémica por declaraciones sobre seguridad de Iván Cepeda: entre la versión del Gobierno y los reportes de inteligencia

El candidato Iván Cepeda cuestiona la cobertura mediática sobre las amenazas en su contra, mientras surgen versiones contradictorias entre el ministro de Defensa y el presidente Petro respecto a la información proporcionada por la CIA.

La tensión política en Colombia ha alcanzado niveles críticos tras una serie de declaraciones contradictorias sobre la seguridad del candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda .

El núcleo del conflicto surgió a raíz de una entrevista concedida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al medio de comunicación Noticias Caracol, en la cual el funcionario afirmó que, hasta el momento, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos no poseía información confirmada sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del senador. Esta versión, presentada en un espacio informativo de alta audiencia, generó una reacción inmediata y contundente por parte de Cepeda, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el enfoque editorial del medio, sugiriendo que la forma en que se difundió la noticia tenía una intención clara de desestimar la gravedad de las amenazas que pesan sobre su proyecto político. El candidato presidencial, visiblemente molesto, denunció que la narrativa mediática parece estar diseñada para minimizar los riesgos reales a los que está expuesto. Según Cepeda, esta forma de presentar la información constituye una manipulación de hechos de alta sensibilidad, poniendo en duda la existencia de un peligro real cuando, a su juicio, las pruebas son contundentes y han sido validadas en instancias superiores. La controversia cobró mayor fuerza debido a que, días atrás, el propio presidente Gustavo Petro había asegurado categóricamente en su cuenta oficial de X que la agencia estadounidense no solo estaba al tanto, sino que contaba con datos concretos y detallados sobre el plan criminal. Esta divergencia entre el discurso presidencial y la declaración del ministro de Defensa ha alimentado las dudas de la opinión pública sobre la coordinación real entre los diferentes estamentos del Estado y las entidades de inteligencia internacional en la gestión de la seguridad de los líderes políticos. Ante el revuelo mediático, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, intentó aclarar la situación a través de una serie de mensajes adicionales. El funcionario precisó que, si bien él no disponía de información directa de la CIA en el momento de la entrevista, un organismo de inteligencia distinto, fuera de su cartera, ya había remitido los datos pertinentes a las autoridades estadounidenses para su evaluación y apoyo estratégico. Sánchez enfatizó que el Gobierno Nacional no escatimará recursos ni esfuerzos para garantizar la integridad física de todos los aspirantes presidenciales, mencionando que se ha establecido una recompensa de hasta mil millones de pesos para quienes entreguen información que permita frustrar cualquier intento de atentado. Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa subrayó que estos temas han sido analizados a profundidad en los Consejos de Seguridad liderados por el presidente Petro y en las Juntas de Inteligencia Conjunta Extraordinaria, reiterando que la protección de los candidatos es un pilar fundamental para la preservación del sistema democrático en el país. Por su parte, el presidente Petro ha insistido en que el plan contra Cepeda fue expuesto de forma integral en el Consejo de Seguridad, reafirmando su postura inicial y manteniendo la vigilancia sobre un caso que sigue centrando el debate político en Colombia





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