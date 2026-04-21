Polémica por el alto costo del transporte para el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

El drástico aumento en las tarifas de transporte público para el Mundial 2026 desata una disputa financiera entre las autoridades de Nueva Jersey y la FIFA, preocupando a los aficionados.

La reciente decisión de fijar una tarifa de hasta 150 dólares por el transporte público de ida y vuelta para los partidos del Mundial 2026 entre Nueva York y Nueva Jersey ha generado una ola de críticas y controversia. A escasos dos meses de que el MetLife Stadium se convierta en el epicentro futbolístico mundial, albergando la gran final el 19 de julio, este incremento representa un aumento superior al 1000 por ciento respecto a la tarifa estándar.

Los usuarios habituales, que suelen pagar entre 11 y 15 dólares por el trayecto, se encuentran ante un escenario inesperado que eleva significativamente el costo de vivir la experiencia mundialista, sumándose a los ya estratosféricos precios de las entradas y la reventa. Esta medida no solo afecta al tren, sino que también eleva el costo de los servicios de autobuses a unos 80 dólares, complicando la logística para miles de aficionados que buscaban alternativas accesibles de movilidad. La respuesta de la FIFA no se hizo esperar, manifestando su profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta política tarifaria. Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo, advirtió que estos costos exorbitantes podrían generar un efecto contraproducente al alejar a los asistentes, lo cual derivaría en una menor afluencia a los estadios y una congestión vehicular masiva en las vías aledañas. Según Schirgi, la estrategia de NJ Transit es un error que pone en peligro el legado económico que la región espera cosechar. La postura de la FIFA insiste en que las ciudades anfitrionas deben facilitar el acceso para garantizar el éxito logístico del evento, sugiriendo que otras sedes han mantenido sus tarifas intactas, precisamente para maximizar el flujo turístico y el impacto positivo que conlleva albergar una cita de esta magnitud global. No obstante, las autoridades de Nueva Jersey defienden la medida como una necesidad operativa y financiera ineludible. Kris Kolluri, al frente de NJ Transit, justificó el incremento basándose en el volumen inusual de pasajeros y, especialmente, en los exigentes protocolos de seguridad impuestos para el evento. La gobernadora Mikie Sherrill ha tomado una postura firme, afirmando que el estado enfrenta una factura de 48 millones de dólares en gastos de seguridad y que resulta injusto que esta carga recaiga sobre los contribuyentes locales. Sherrill argumenta que, dado que el Mundial proyecta ingresos cercanos a los 11.000 millones de dólares, la FIFA debería asumir estos costos operativos en lugar de trasladarlos a los usuarios del transporte público. Este enfrentamiento subraya una tensión estructural en los megaeventos: la disputa sobre quién debe financiar la infraestructura y la seguridad, dejando a los aficionados atrapados en un dilema financiero mientras se acerca la fecha inaugural





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