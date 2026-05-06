Polémica por el falso debate de Paloma Valencia con Iván Cepeda generado con IA

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, generó controversia al publicar un supuesto debate con el senador Iván Cepeda, editado con inteligencia artificial. La manipulación de los videos y la falta de transparencia han provocado críticas y burlas en redes sociales.

El debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda que nunca existió ha generado una ola de críticas y burlas en las redes sociales . La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia , compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que supuestamente debatía con el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda .

Sin embargo, estos videos fueron claramente editados y manipulados con inteligencia artificial, lo que provocó el descontento de los usuarios. En los clips, se observa a una moderadora planteando preguntas sobre temas de relevancia nacional como la seguridad, la salud y los derechos de las mujeres, mientras un personaje que se parece a Iván Cepeda aparece y desaparece con cada pregunta.

La senadora Valencia había promocionado con fuerza este debate desde la noche del lunes 4 de mayo, incluso con el apoyo de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, cuando fue entrevistada por Blu Radio para dar detalles del encuentro, se negó a proporcionar información. Por su parte, Iván Cepeda, horas antes del supuesto debate, fue abordado por medios de comunicación en el Congreso de la República.

Al ser consultado sobre su asistencia al encuentro, respondió de manera sarcástica: 'Que le vaya bien a ella. Hay buenos chistes hoy en el escenario político. Yo he dicho muy claramente que los debates son pactados, con los candidatos que he pedido. La señora Valencia no tiene prevalencia en este caso.

Hay dos candidatos: la señora Valencia y el señor De la Espriella, cuando se pacten estas condiciones con el mayor gusto'. La manipulación de los videos y la falta de transparencia en la promoción del debate han generado un intenso debate sobre la ética en la política y el uso de la inteligencia artificial en la desinformación.

Muchos internautas han criticado a Paloma Valencia por utilizar estas tácticas para ganar visibilidad, mientras otros han visto en este episodio un reflejo de la polarización y la falta de seriedad en el discurso político actual. La polémica sigue creciendo, y tanto la candidata como el senador han sido objeto de memes y comentarios irónicos en las redes sociales





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