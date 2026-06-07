Polémica por fraude electoral y apoyos en la segunda vuelta presidencial colombiana

Tras la primera vuelta electoral, el presidente y el candidato Iván Cepeda denunciaron un supuesto fraude, pero los escrutinios y misiones internacionales lo descartaron. Abelardo de la Espriella suma más respaldos que Cepeda para el balotaje del 21 de junio.

Iván Cepeda recibió apoyo de barras del fútbol. Foto Facebook Cepedase esperaba resultó esta semana después de la primera vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ajustaron la campaña para profundizarla en regiones que necesitan crecer su votación en el balotaje el 21 de junio.

La mayoría de partidos, excandidatos y líderes políticos decidieron a quién respaldar. Así mismo, subió la polarización y la polémica por situaciones como las denuncias del presidente sobre un supuesto fraude, mientras que los resultados del escrutinio dicen lo contrario; y la discusión por el presunto uso con fines electorales de la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol.

Pocos minutos después de que el domingo pasado la Registraduría diera el resultado en primera vuelta, el triunfo de Abelardo de la Espriella con 10.361.499 votos y la segunda votación de Iván Cepeda con 9.688.361, el presidente anunció que no aceptaba los resultados del preconteo porque supuestamente se incluyeron 800.000 cédulas en el censo electoral que por las elecciones debe estar cerrado. Ese mismo día, Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del oficialismo, hizo eco a las denuncias del jefe del Estado y dijo que no se pronunciaría sobre los resultados hasta que aclararan las comisiones escrutadoras.

Esta postura del presidente y de Cepeda generó una gran polémica. De La Espriella declaró: Iván Cepeda y Gustavo Petro son delincuentes miserables; Cepeda, heredero de las Farc, no se va a robar la democracia. También partidos de oposición e independientes, el Consejo Gremial Nacional, la Misión de Observación Electoral, entre otros, rechazaron que el presidente no reconociera estos resultados y, como consecuencia, sembrara un manto de duda sobre la transparencia y garantías del sistema electoral.

El procurador general Gregorio Eljach dijo el pasado lunes que no hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial. Sobre esto el registrador nacional Hernán Penagos sostuvo que no hay ninguna posibilidad de que eso exista. Descartó también Penagos que fue atípica la votación en 5.300 mesas, como señaló el presidente porque en cada una hubo más de 300 votos. El registrador dijo que esto era normal en algunos casos.

En tanto que el martes la Misión Electoral de la Unión Europea y la Misión de Observación de la OEA presentaron sus informes preliminares de la primera vuelta, coincidiendo en descartar manipulación de la votación. Días después, Cepeda moderó luego su posición sobre un supuesto fraude: Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades.

La discusión parece haber llegado a su fin por parte del presidente debido al resultado del escrutinio que dio a conocer el Consejo Electoral el pasado jueves. Hubo un 99,94% de coincidencia con el preconteo de los jurados de mesa el domingo.

Además, no se presentaron reclamaciones por los dos aspirantes que pasaron a la segunda vuelta ni por los ahora excandidatos. Abelardo de la Espriella ha sumado más apoyos esta semana que Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta, principalmente de los partidos que estuvieron con Paloma Valencia en primera. El primer respaldo se conoció el mismo domingo poco después de cerrarse las urnas, por Paloma Valencia, quien fue tercera en la votación, y su partido el Centro Democrático.

También se sumaron a la campaña del abogado los partidos Cambio Radical Conservador, Liberal, La U. Igualmente, llegaron a respaldar a De la Espriella el partido Demócrata, la casa política Char de Barranquilla y Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López. Así mismo, Fenalco es el primero de los grandes gremios que manifiesta su apoyo a esta campaña y ofreció su apoyo en las urnas por los miles de comerciantes afiliados.

Reconocen en las propuestas del candidato su compromiso con el sector privado, con la inversión y la rebaja de impuestos que ha prometido. Mientras que Iván Cepeda no ha recibido nuevos apoyos significativos esta semana, sino que la mayoría de las fuerzas, dirigentes y líderes políticos que estuvieron con él en primera, ratificaron su respaldo para la segunda vuelta.

Como es el caso del partido Alianza Verde, el expresidente Ernesto Samper, los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, el representante a la Cámara por el partido Liberal Juan Carlos Losada y el excandidato presidencial Roy Barreras. El Nuevo Liberalismo dejó en libertad de voto para la segunda vuelta; los excandidatos Mauricio Lizcano y Juan Daniel Oviedo dijeron que no respaldarán a ninguno de los dos aspirantes, aunque este último reveló que lo llamó el presidente Petro y también se comunicó Iván Cepeda.

Claudia López afirmó: Ninguno es mi candidato, por algo competí contra ellos. Mientras que Sergio Fajardo no ha dicho si votará en blanco o apoyará un nombre en segunda vuelta





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia Segunda Vuelta Fraude Electoral Apoyos Políticos Abelardo De La Espriella Iván Cepeda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roy Barreras confirma apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencialEl próximo domingo, 21 de junio, se realizará la segunda vuelta presidencial, una jornada en la que los colombianos definirán quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Read more »

Paloma Valencia pide auditoría sobre 218 mesas donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votosDichas mesas de votación están ubicadas en los territorios donde hay injerencia de grupos armados ilegales.

Read more »

Vicky Dávila critica a Iván Cepeda por recibir camiseta de la Selección Colombia tras haberla cuestionadoLa excandidata presidencial Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda por recibir la camiseta de la Selección Colombia de barras populares, tras haber criticado a Abelardo de la Espriella por usarla. Dávila lo acusa de incoherencia política.

Read more »

Indígenas respaldan a Iván Cepeda y rechazan injerencia extranjera en eleccionesLa comunidad indígena celebró la decisión de frenar la recolección de firmas para impulsar una nueva Asamblea Constituyente, al considerar que la Constitución de 1991 garantiza la paz y la estabilidad democrática en Colombia.

Read more »