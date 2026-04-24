Polémica por la posible designación de la pareja del Ministro de Hacienda al frente de la Caja Honor

La hoja de vida de María Eugenia Garzón, compañera sentimental del Ministro de Hacienda, como aspirante a la gerencia de la Caja Honor ha generado debate por la magnitud de los recursos que administraría y su experiencia en el sector público.

La reciente publicación de la hoja de vida de María Eugenia Garzón , compañera sentimental del ministro de Hacienda Germán Ávila , en la página web destinada a aspirantes a cargos de dirección en entidades estatales, ha generado una considerable controversia a nivel nacional.

Garzón figura como candidata para asumir la gerencia general de la Caja Honor, también conocida como Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía, una institución financiera de vital importancia para los miembros de las fuerzas armadas y la policía. La posible designación de Garzón ha desatado un debate público debido a la magnitud de los recursos que administraría, ascendiendo a la suma de 10 billones de pesos en créditos de vivienda destinados a los uniformados.

Esta cifra representa una responsabilidad financiera significativa, y la falta de experiencia pública extensa de Garzón ha sido objeto de escrutinio. Su trayectoria profesional se centra principalmente en el sector cooperativo, donde desempeñó un papel clave en la cooperativa Confiar durante un período de 26 años. María Eugenia Garzón, según la información disponible en la página de la Presidencia, ocupó el cargo de gerente de crédito en Confiar hasta el año 2023.

Su formación académica incluye un título en Administración de Empresas otorgado por la Universidad Cooperativa, complementado con una especialización en Gestión Financiera Empresarial. Si bien su experiencia en el ámbito financiero es innegable, la transición del sector cooperativo a la gestión de una entidad como la Caja Honor, con sus particularidades y el volumen de recursos que maneja, plantea interrogantes sobre su capacidad para asumir el desafío.

La Caja Honor se distingue por su modelo de autofinanciación, dependiendo en gran medida del ahorro de sus más de 390.000 afiliados, con una contribución estatal de apenas el 4% a través de subsidios gubernamentales. Esta característica la convierte en una entidad singular que requiere una gestión prudente y eficiente para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de sus miembros.

La falta de registros públicos sobre otros cargos desempeñados por Garzón en la esfera pública alimenta las preocupaciones sobre su preparación para liderar una institución de tal envergadura. La transparencia en el proceso de selección y la evaluación rigurosa de las capacidades de los candidatos son fundamentales para asegurar la confianza en la gestión de los recursos públicos. La reacción política ante la posible designación de Garzón no se ha hecho esperar.

Figuras prominentes del espectro político han expresado sus opiniones al respecto, destacando la importancia de contar con un líder con una sólida trayectoria y experiencia en la gestión de recursos financieros de gran magnitud. Gustavo Niño, ex viceministro de Defensa, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, enfatizando la necesidad de una pericia técnica y financiera de alto nivel para manejar los activos de la Caja Honor, que superan los 10 billones de pesos.

Niño subrayó que la entidad opera principalmente con el ahorro de sus afiliados y que la cercanía política no debe ser el único criterio para la selección de su gerente general. Asimismo, resaltó la importancia de la Caja Honor en la entrega de créditos de vivienda a los uniformados, señalando que cada año se otorgan alrededor de 20.000 créditos.

La controversia en torno a la posible designación de Garzón pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la meritocracia en la selección de los líderes de las entidades estatales, así como la necesidad de garantizar la gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. El debate público sobre este tema contribuye a fortalecer la rendición de cuentas y a promover una cultura de transparencia en la administración pública.

La Caja Honor, como entidad encargada de gestionar los ahorros de los miembros de las fuerzas armadas y la policía, merece una gestión que inspire confianza y garantice el bienestar de sus afiliados





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