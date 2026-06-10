Polémica por orden de suspender al presidente Petro emitida por la presidenta de la Comisión de Acusaciones

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, ordenó suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro como medida cautelar en un proceso por presunta participación en política. Juristas consideran que la decisión es jurídicamente inviable y carece de efectos prácticos.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta , del partido Pacto Histórico, emitió un auto en el que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro como medida cautelar dentro de un proceso por presunta participación indebida en política .

La congresista fundamentó su decisión en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que, según su interpretación, permite a los congresistas instructores adoptar medidas cautelares durante investigaciones por faltas graves o gravísimas. Dicha norma establece que, durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas graves, el funcionario a cargo podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración, si existen serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo posibilita la interferencia en la investigación o la continuación de la falta.

La suspensión provisional produciría la separación inmediata del cargo y la pérdida del derecho a remuneración, y podría imponerse por tres meses, prorrogables por un término igual. Con base en esto, Arizabaleta ordenó apartar del cargo al presidente hasta el 21 de mayo a las 4:00 p. m. , coincidiendo con el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, juristas consultados por EL TIEMPO consideran que la orden es jurídicamente inviable. Argumentan que un congresista no puede de forma autónoma decretar una medida cautelar de esta naturaleza y que la suspensión no aplicaría para el Presidente de la República, ya que esa sanción debe decidirse en una instancia de acusación por el Senado.

El abogado Juan Felipe Criollo califica la decisión como extravagante por desconocer el procedimiento que la Constitución y la ley establecen para el juzgamiento del Presidente. Explica que tanto el artículo 175 de la Constitución como el artículo 448 de la Ley 600 de 2000 regulan expresamente la figura de la suspensión para aforados constitucionales y señalan que esta debe ser decretada por el Senado dentro de la etapa de acusación, no en una fase previa o meramente investigativa.

Según Criollo, la atribución asumida por la representante desborda el ordenamiento jurídico y va en contravía de la Constitución y la ley. Asegura que la medida carece de efectos prácticos y es absolutamente inocua. Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, reconoce que en Colombia existe una regla afortunada para la democracia que prohíbe a presidentes y funcionarios públicos intervenir en política.

No obstante, considera que la medida adoptada no es el mecanismo jurídico adecuado para corregir una eventual infracción de esa prohibición. Herrera advierte que en medio de la campaña se han visto situaciones que alimentan la controversia, como altos funcionarios del Estado que han salido de sus cargos para hacer campaña, y quienes han sido suspendidos por la Procuraduría terminan participando activamente en política.

La medida ha generado una gran polémica en el contexto político nacional, especialmente en la antesala de las elecciones presidenciales





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