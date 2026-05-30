Polémica por pintura de Las Farotas: Abelardo De la Espriella responde a Petro sobre supuesta obra esclavista

El presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo De la Espriella chocan por una pintura de Cristo Hoyos que representa una danza del Carnaval de Barranquilla. De la Espriella defiende su valor cultural e histórico, mientras Petro la asocia con la esclavitud.

Un nuevo episodio de tensión política se desató en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera comentarios sobre una pintura ubicada en la residencia del candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

Durante una intervención pública, Petro relacionó la obra con una supuesta representación de la esclavitud, lo que generó una inmediata reacción de De la Espriella, quien rechazó categóricamente la interpretación y defendió el valor cultural e histórico de la pieza. La controversia se enmarca en el ambiente preelectoral, a pocos días de los comicios, y refleja las profundas divisiones entre ambos líderes.

La pintura en cuestión es una obra del artista Cristo Hoyos, que según De la Espriella representa a Las Farotas, una danza tradicional del Carnaval de Barranquilla. Esta manifestación folclórica tiene sus raíces en la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización española, y es considerada un símbolo de identidad cultural en la región Caribe.

De la Espriella explicó que la obra no tiene ninguna relación con la esclavitud, sino que exalta una tradición que celebra la libertad y la rebeldía de los antepasados. El candidato lamentó que el presidente desconozca el significado profundo de estas expresiones y las reduzca a una interpretación errónea. En su respuesta, difundida a través de redes sociales, De la Espriella fue contundente: El esclavismo está en tu cabeza, Petro.

Aquí no hay esclavismo: aquí hay tradición, cultura y Caribe colombiano. Además, acusó al mandatario de mostrar desprecio hacia las regiones y sus símbolos, al tiempo que insistió en que la pintura es parte del patrimonio simbólico de Barranquilla y del país. El candidato hizo un llamado a Petro para que se informe mejor sobre las tradiciones colombianas y respete el folclor, la cultura y la identidad del Caribe.

La polémica se suma a los constantes enfrentamientos entre ambos, en un clima político cada vez más polarizado de cara a las elecciones presidenciales. El debate ha trascendido el ámbito artístico para convertirse en un reflejo de las diferencias ideológicas y regionales que marcan la campaña. Mientras Petro defiende una visión crítica de la historia, De la Espriella reivindica las tradiciones populares como elementos de orgullo nacional.

La obra de Cristo Hoyos se ha convertido, sin pretenderlo, en un símbolo de la disputa por el relato histórico y cultural de Colombia. En medio de esta controversia, ciudadanos y expertos han llamado a no politizar el arte ni las manifestaciones culturales, subrayando la importancia de conocer y valorar la diversidad del país. La discusión sigue abierta, y ambos líderes parecen dispuestos a mantener sus posturas hasta el final de la contienda electoral





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