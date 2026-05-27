Polémica por posible archivo del Ministerio de la Igualdad en el Congreso colombiano

A tres semanas del cierre legislativo, el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad enfrenta acusaciones de vicios en el trámite y fuerte oposición política. Congresistas denuncian falta de quórum decisorio y altos costos con baja ejecución, mientras el Gobierno defiende la iniciativa como necesaria para la justicia social.

A tres semanas de que finalice la última legislatura del Congreso 2022-2026, el proyecto de ley que busca crear el Ministerio de la Igualdad se encuentra en una encrucijada.

La iniciativa, respaldada por el Gobierno de Gustavo Petro y liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, pretende institucionalizar una cartera dedicada a trabajar en territorios con comunidades desfavorecidas. Sin embargo, los opositores al Gobierno han señalado serios vicios en el trámite legislativo, lo que podría llevar al archivo del proyecto.

En la más reciente sesión de las Comisiones Primeras Conjuntas de Cámara y Senado, se aprobó el orden del día sin contar con el quórum decisorio requerido, generando una fuerte controversia entre los congresistas. El representante Julio Cesar Triana, de Cambio Radical, fue contundente al criticar la iniciativa: El Gobierno nacional quiere insistir en la creación de un ministerio que nació hace cuatro años como un capricho de la vicepresidenta Francia Márquez.

Triana enumeró cifras que, según él, demuestran la ineficiencia de la actual estructura: 2,8 billones de pesos manejados en cuatro años con apenas un 5 % de ejecución en programas sociales, 744 cargos creados, cinco viceministerios y veinte direcciones, más de 185 mil millones de pesos gastados en nómina permanente y más de 511 mil millones en contratos y consultorías. Es increíble que un Gobierno al que le quedan menos de tres meses insista en este fortín burocrático para seguir complaciendo a los congresistas que respaldan al presidente Petro, añadió.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, advirtió sobre la ilegalidad del procedimiento: En la última sesión se aprobó el orden del día en la Comisión Primera del Senado sin estar presente el quórum decisorio. Este ministerio ya se cayó por una demanda y se podría volver a demandar si se vicia el trámite o si se hacen cosas irregulares. Hernández insistió en que en el recinto debe haber quórum decisorio para aprobar cualquier tema.

A su turno, el senador Carlos Fernando Motoa, también de Cambio Radical, señaló que por cosas menores se han caído leyes de la República, y que la actuación folclórica en estas comisiones tiene empantanada la Reforma Pensional. Este ministerio representa y simboliza todo lo que está mal en el actual gobierno: acoso laboral, acoso sexual, falsedad en títulos universitarios, poca ejecución, incumplimiento de metas en el Plan Nacional de Desarrollo y duplicidad de funciones, afirmó Motoa.

La controversia se intensificó cuando la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, declaró: Yo espero que se hunda el Ministerio de la Igualdad en el Congreso, o de lo contrario nos toca llegar a hundirlo en nuestra presidencia. En contraste, el presidente de las comisiones, el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico, defendió el proyecto: La perspectiva de las mayorías es que se necesita una institucionalidad llamada Ministerio de la Igualdad.

Hemos recogido las críticas y observaciones para incorporarlas en el nuevo articulado. Este ministerio fue eliminado por decisión de la Corte Constitucional, que nos pidió al Congreso rehacerlo con una nueva ley. Lo importante es que se mantendría con ajustes concertados entre el Congreso y el gobierno.

Sin embargo, el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, reiteró su oposición: Este es un ministerio que no necesitamos. Lo que Colombia requiere es una reducción urgente e inmediata de los ministerios. Tenemos 19 ministerios y muchas entidades descentralizadas. Votaremos negativamente este proyecto de ley, que no es más que un show mediático para hacer politiquería y activismo de extrema izquierda.

El debate refleja la profunda división política en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de un ministerio dedicado a la igualdad para atender a las comunidades más vulnerables, la oposición lo considera un despilfarro burocrático y un capricho político. La resolución de este conflicto definirá el futuro de una de las banderas más emblemáticas del gobierno de Petro y de la vicepresidenta Márquez.

Con el tiempo legislativo agotándose, el destino del Ministerio de la Igualdad pende de un hilo, y cualquier vicio en el trámite podría ser la puerta para su archivo definitivo. La ciudadanía espera atenta el desenlace de esta pugna que trasciende lo meramente administrativo y toca las fibras de la justicia social y la eficiencia del Estado





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