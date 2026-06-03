Polémica por respaldo de Trump a candidato colombiano desata respuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro rechazó la intervención de Donald Trump en la campaña electoral colombiana, tras el apoyo explícito del mandatario estadounidense a Abelardo de la Espriella.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , respondió con firmeza al respaldo público que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , otorgó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral del 21 de junio.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro calificó la declaración de Trump como una intromisión en los asuntos internos de Colombia y llamó a la ciudadanía a votar con plena libertad, sin dejarse influenciar por potencias extranjeras. El mandatario colombiano invocó la historia independentista del país, recordando a figuras como Simón Bolívar y Antonio Nariño, y advirtió que permitir la injerencia externa equivaldría a perder la soberanía conquistada hace dos siglos.

Asimismo, señaló que la libertad de un país es fundamental para mantener la esperanza en el mundo entero, y que Colombia no debe convertirse ni en esclava ni en colonia de nadie. Esta respuesta se produjo horas después de que Trump, a través de su plataforma Truth Social, felicitara a De la Espriella por su desempeño en la primera vuelta, al que calificó como una victoria contundente, y lo presentara como un líder inteligente, fuerte y duro, capaz de impulsar el crecimiento económico, el empleo y la lucha contra el narcotráfico.

Trump también criticó duramente a Iván Cepeda, el otro candidato en la contienda, a quien tildó de marxista de izquierda radical, y afirmó que el resultado electoral determinará el futuro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. El contexto de estas declaraciones es particularmente sensible, ya que apenas unos meses atrás, Bogotá y Washington habían logrado recomponer sus vínculos diplomáticos tras una serie de tensiones ocurridas entre finales de 2025 y principios de 2026.

La relación mejoró luego de un encuentro cara a cara entre Petro y Trump en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios acordaron mantener canales de comunicación directos para evitar nuevas crisis. Sin embargo, el respaldo explícito de Trump a uno de los aspirantes presidenciales ha reabierto el debate sobre la influencia foránea en los procesos democráticos colombianos.

Analistas políticos consideran que esta intervención podría polarizar aún más el ambiente electoral, que ya se caracteriza por una fuerte confrontación entre el conservadurismo de De la Espriella y el progresismo de Cepeda. Además, las palabras de Trump fueron secundadas por el senador republicano Bernie Moreno, quien en su cuenta de X afirmó que los colombianos tienen la oportunidad de recuperar su país en la segunda vuelta y rechazar el comunismo, y expresó su deseo de que los comicios sean libres, transparentes y bien organizados, como los que él mismo presenció en la primera vuelta.

Estas declaraciones han generado reacciones encontradas dentro del espectro político colombiano, con sectores que defienden la soberanía nacional y otros que ven con buenos ojos el apoyo internacional a la candidatura de De la Espriella. La segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio, y los colombianos elegirán al próximo jefe de Estado para el período 2026-2030.

La contienda se perfila como una de las más reñidas de los últimos años, con dos modelos de país en juego: el de Salvación Nacional, liderado por De la Espriella, que propone un gobierno de mano dura contra el crimen y políticas de libre mercado; y el del Pacto Histórico, encabezado por Iván Cepeda, que busca profundizar las reformas sociales iniciadas por el actual gobierno. La intervención de Trump ha puesto sobre la mesa la cuestión de la independencia electoral y ha movilizado a diversos sectores de la sociedad civil, que piden respeto a la decisión soberana de los colombianos.

Mientras tanto, las campañas intensifican sus actividades proselitistas en todo el territorio nacional, en un clima de alta tensión que exige responsabilidad a todos los actores políticos. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que el resultado tendrá implicaciones no solo para Colombia, sino para toda la región latinoamericana





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