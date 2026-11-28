Gustavo Petro denuncia la desaparición de su óleo en la galería de expresidentes. Abelardo de la Espriella muestra el espacio vacío. Detalle de la obra de Luis Jaime Rojas Rodríguez.

El exmandatario Gustavo Petro ha iniciado un nuevo frente de controversia pública con el actual Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. El origen del conflicto radica en la supuesta retirada del retrato oficial que Petro dejó instalado en la Galería de los Expresidentes del Palacio de Nariño. Esta institución presidencial alberga las imágenes conmemorativas de quienes han ejercido la jefatura de Estado en Colombia.

Petro expresó su desacuerdo de manera inmediata a través de la plataforma digital X, donde compartió una fotografía del vacío dejado en la pared. En su publicación, el expresidente afirmó que la pintura que simboliza su gestión había sido retirada. Él interpretó esta acción como un intento deliberado de desconocer su paso por la Presidencia de la República. Además, Petro estableció un paralelo con el trato histórico que, según su criterio, otros personajes clave de la política colombiana han recibido.

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Reacciones y evidencias del espacio vacío

Ante las acusaciones, Abelardo de la Espriella difundió un video que documentaba un recorrido por los pasillos de la galería presidencial. En las grabaciones se observa claramente el espacio correspondiente al turno de Petro, el cual permanece sin la imagen oficial. Es importante notar que el video publicado por el mandatario fue posteriormente modificado en su cuenta oficial, lo que ha generado mayor debate sobre la veracidad de la imagen mostrada.

A pesar de la ausencia actual de la obra en la galería, fuentes indican que el retrato de Petro fue instalado allí apenas unos días antes de que finalizara su mandato constitucional. Hasta la fecha, la Casa de Nariño no ha emitido ningún comunicado oficial aclarando el motivo de su retiro. Tampoco se ha especificado quién tomó la decisión administrativa ni dónde se encuentra físicamente la pintura en este momento.

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Detalles técnicos y valor de la obra artística

La obra titulada Gustavo Petro Urrego fue creada mediante la técnica de óleo sobre lienzo. Su autor es el reconocido artista colombiano Luis Jaime Rojas Rodríguez. Según los datos proporcionados, el costo de producción de este retrato ascendió a aproximadamente 75 millones de pesos colombianos. Sus dimensiones físicas son de 110 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho, presentando una escala considerable para el espacio.

El medio de comunicación La Silla Vacía reportó que el precio de la pintura de Petro supera el valor de los retratos de varios de sus antecesores inmediatos. El cuadro de Álvaro Uribe tiene un valor registrado de 18 millones de pesos. Por su parte, la imagen de Juan Manuel Santos asciende a cerca de 23 millones. La pintura de Iván Duque fue valorada en 52 millones de pesos, cifras que contrastan con los 75 millones asignados a la obra actual.

Simbolismo visual y referencias históricas

La composición del retrato se aleja de los cánones tradicionales de la pintura oficial. Petro aparece representado de cuerpo entero, vistiendo completamente de blanco y sentado en un sillón. En su mano izquierda sostiene un lápiz amarillo, elemento que rompe con la seriedad clásica de los retratos anteriores. Alrededor de su figura vuelan tres mariposas amarillas, una alusión directa al universo literario de Gabriel García Márquez.

El fondo del lienzo recrea un paisaje rural característico de Colombia. Detrás del sillón se distingue una casa campesina, un cultivo de café y una cadena de montañas bajo un cielo de tonos cálidos. En una de sus muñecas, el expresidente lleva una pulsera con los colores de la bandera de la llamada guerra a muerte, un concepto vinculado a un decreto de Simón Bolívar de 1813. Asimismo, porta una cruz de Tau de madera, que simboliza la tradición franciscana, cerrando un diseño cargado de significados políticos y culturales.