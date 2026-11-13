Polémica por uso del bolillo en retén de tránsito de Medellín

Video muestra a policía golpear motocicleta en movimiento con bolillo en Medellín. Conductor y acompañante caen pero están bien. La autoridad no se ha pronunciado.

Un procedimiento de control de tránsito desarrollado en el barrio Buenos Aires, ubicado en la zona oriental de Medellín, ha desatado un intenso debate público tras la publicación de imágenes en las que se aprecia a un agente de policía golpear una motocicleta en movimiento con un bolillo.

El incidente ocurrió cuando el conductor y su acompañante, quienes se desplazaban sin usar casco, intentaron evadir el puesto de control acelerando. Como resultado del impacto, el vehículo perdió el control, el conductor zigzagueó y ambos ocupantes terminaron arrastrados sobre el pavimento. Afortunadamente, las filmaciones confirman que el motociclista y el parrillero lograron ponerse de pie sin sufrir heridas graves.

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Detalles del incidente y video viral

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que uno de los uniformados extiende el brazo para golpear la moto con el bolillo mientras el vehículo avanza. Este acto provoca inmediatamente que el conductor pierda la estabilidad, generando una caída que pone en evidencia los riesgos inherentes a estas maniobras de interceptación.

La presencia de agentes de tránsito y policías era evidente en el lugar, con varias motocicletas detenidas durante el operativo. Sin embargo, la acción específica contra la moto en fuga ha generado divisiones en la opinión pública entre quienes apoyan la aplicación de la ley y quienes cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza física.

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Reacciones ciudadanas y posicionamiento oficial

La difusión del video ha provocado reacciones encontradas en la comunidad. Algunos usuarios en internet respaldaron la actuación de las autoridades, argumentando que quien no tiene nada que ocultar no debe huir de los controles. Otros internautas, por el contrario, han criticado severamente el uso del bolillo contra una motocicleta en movimiento, señalando que los procedimientos deben evitar maniobras que pongan en peligro la integridad física de las personas.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, la Secretaría de Movilidad de Medellín no ha emitido un comunicado oficial aclarando las circunstancias completas del operativo ni explicando si la actuación del uniformado se ajustó a los protocolos establecidos. Tampoco se ha pronunciado sobre las razones específicas que motivaron la intervención física.

Análisis jurídico y marco regulatorio

Desde el punto de vista legal, el artículo 130 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece que las sanciones deben considerar la gravedad y el peligro para peatones y conductores. En caso de fuga, la multa se duplica, aunque esto no convierte automáticamente la evasión en una infracción independiente sin una conducta de tránsito específica.

El artículo 166 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) define el uso de la fuerza policial como un recurso físico de último recurso, que debe ser necesario, proporcional y racional. Su objetivo principal es proteger la vida y la integridad de las personas, no generar riesgos desproporcionados.

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Los principios de proporcionalidad y razonabilidad exigen que las medidas de policía respondan a las circunstancias de cada caso, evitando afectaciones innecesarias. Aunque el conductor tiene la obligación de detenerse, la intervención de las autoridades no puede exceder lo necesario para lograr su finalidad sin poner en riesgo la vida de los involucrados.