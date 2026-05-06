Polémica por vuelo de Gustavo Petro y presuntos vínculos con el zar del contrabando Papá Pitufo

El director de la UNP y excolaboradores de campaña se enfrentan a acusaciones sobre un vuelo coordinado por emisarios de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Augusto Rodríguez, quien actualmente desempeña el cargo de director de la Unidad Nacional de Protección, ha roto el silencio para ofrecer su versión de los hechos respecto a un controvertido vuelo ocurrido en noviembre de 2021.

En aquel entonces, Gustavo Petro se encontraba en plena campaña presidencial y utilizó una aeronave que ha sido vinculada directamente con Diego Marín Buitrago, un hombre ampliamente conocido bajo el alias de Papá Pitufo y señalado como el zar del contrabando en diversas regiones del país. Rodríguez relató que durante un evento llevado a cabo en la ciudad de Buenaventura, tuvo contacto con César Augusto Valencia, quien es señalado como el emisario principal de Papá Pitufo, así como con el empresario Ramiro Jurado.

Según las declaraciones del funcionario, Valencia intentó en repetidas ocasiones acercarse al equipo de campaña para persuadirlos de aceptar apoyos financieros y logísticos provenientes de los recursos de Papá Pitufo. Rodríguez sostiene que estas tentativas de acercamiento fueron informadas oportunamente al entonces candidato Petro, quien habría reaccionado con molestia ante tales propuestas.

Asimismo, sugirió que el video que circula en redes sociales, donde se ve al candidato abordando la avioneta, fue capturado por una persona infiltrada cercana al contrabandista, señalando específicamente al coronel retirado William Castellanos como el presunto responsable de dicha grabación. Esta versión de los hechos ha sido respaldada por Felipe Tascón, quien anteriormente lideró el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y formó parte activa de la estrategia de precampaña y campaña de Petro Presidente.

Tascón afirmó que en la grabación se puede observar a casi todos los tripulantes y pasajeros, exceptuando a William Castellanos, lo que reforzaría la teoría de que este último era quien operaba la cámara para enviar el material a terceros. El exdirector del PNIS aseguró que ya ha presentado este testimonio formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos.

Tascón también enfatizó que, antes de subir a la aeronave, el equipo de seguridad realizó una verificación rigurosa de las matrículas del avión para asegurarse de que no tuviera reportes negativos ante las autoridades aeronáuticas o judiciales. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por personas cercanas al coronel retirado Castellanos.

Según fuentes allegadas al exoficial, él sí aparece claramente en el video, identificado como el hombre que viste una camiseta blanca, zapatos negros y utiliza un tapabocas, ubicado justo detrás del presidente. Estas fuentes sostienen que es físicamente imposible que Castellanos estuviera grabando la escena, ya que en las imágenes se aprecia que sostiene su teléfono celular en la mano mientras el candidato subía, pero no en posición de grabación, desmintiendo así la tesis de la infiltración orquestada por Papá Pitufo.

El entramado de este caso se ha vuelto más complejo tras las revelaciones publicadas por el diario EL TIEMPO, que identificó a la propietaria de la avioneta como Martha Lucía Núñez Moncada. La investigación periodística reveló la existencia de chats comprometedores en los que el emisario César Valencia se comunica con la firma 2 Group SAS para solicitar con urgencia una aeronave con capacidad para ocho personas.

En dichos mensajes, Valencia no solo proporcionó el listado detallado de los pasajeros, incluyendo los números de cédula de Gustavo Petro y otros colaboradores, sino que también adjuntó el comprobante de un pago por la suma de 7 millones 200 mil pesos. Un detalle crucial en estas comunicaciones es la mención explícita de que el jefe de seguridad, el coronel William Castellanos, estaría al tanto de toda la operación logística.

En el chat se lee una lista de pasajeros que incluye a Petro, Castellanos, Javier Camargo y otras personas, además de la mención de dos empresarios que habrían regalado el vuelo. Esta evidencia pone en duda las versiones oficiales del equipo de seguridad y sugiere que pudo existir una coordinación previa y consciente para utilizar los medios de transporte vinculados a redes de contrabando, lo que abre la puerta a nuevas investigaciones judiciales sobre la financiación y los apoyos logísticos recibidos durante la campaña presidencial.

La controversia no solo afecta la imagen del actual mandatario, sino que pone en entredicho la transparencia de los protocolos de seguridad implementados durante su ascenso al poder. La discrepancia entre lo afirmado por Augusto Rodríguez y Felipe Tascón frente a las pruebas documentales y los testimonios de allegados al coronel Castellanos crea un escenario de incertidumbre jurídica. Mientras unos hablan de intentos de infiltración rechazados, los chats sugieren una logística organizada y pagada por emisarios de un presunto criminal.

El hecho de que el coronel Castellanos haya acompañado a Petro desde su etapa como alcalde de Bogotá añade una capa de confianza que, según sus defensores, hace improbable su traición, pero que para los fiscales podría ser el vínculo clave para entender cómo se permitieron estos acercamientos. La sociedad colombiana ahora espera que la Fiscalía General de la Nación profundice en el análisis de los chats y los videos para determinar si hubo un delito de financiación prohibida o si se trató de un descuido en la verificación de los donantes de servicios logísticos.

Este caso subraya la fragilidad de los procesos de auditoría en las campañas políticas y la facilidad con la que actores oscuros intentan ganar influencia sobre las figuras más prominentes del Estado





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