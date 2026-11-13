Polémica salarial del Fondo Milagro y aclaraciones de Función Pública

El DAPF niega responsabilidad por los sueldos millonarios del Fondo Milagro, mientras el presidente ordena revertir los contratos. Conoce los detalles de la nómina.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado reversar la controversial escala salarial del Fondo Milagro tras las críticas generalizadas por los millonarios sueldos de sus funcionarios. En medio de este escándalo, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPF) emitió un comunicado aclaratorio para deslindar su participación en la fijación de dichas remuneraciones, argumentando que quienes integran la plantilla no son servidores públicos tradicionales.

Mecanismo Jurídico y Responsabilidad Institucional

Según explicó el director de Función Pública, Leonardo Huerta, el Fondo Milagro opera como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por la fiduciaria Fiducoldex. Esta estructura legal implica que sus empleados se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y no por las normas vigentes para los trabajadores del Estado colombiano. Por consiguiente, la entidad no ejerció control ni aprobación sobre los contratos individuales.

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En la práctica, aunque los salarios se financian con recursos públicos, el proceso no requiere un concepto favorable del DAPF ni del Departamento Administrativo de la Política Fiscal (Dapre). La responsabilidad última por estas decisiones recae en el Ministerio de Hacienda, que firmó el contrato de fiducia, o en el consejo directivo del fondo, compuesto por empresarios delegados por el presidente, así como representantes del DNP y el MinHacienda.

Estas Son las Cifras de la Nómina Millonaria

Un documento revelado por la senadora Kamelia Zuluaga del Pacto Histórico, obtenido mediante derecho de petición, expone que los salarios mensuales superan los $765,6 millones, excluyendo primas y prestaciones sociales. Actualmente hay 27 funcionarios contratados, con una proyección a 130 cargos. El gerente Jaime Andrés Uribe percibe $39'441.454 mensuales, seguido por cinco directivos que ganan $36 millones cada uno.

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La mayoría de la planta son 13 coordinadores con salarios de $33 millones mensuales y un coordinador regional de $30 millones. Siete profesionales técnicos ganan entre $5,8 millones y $18,9 millones. El desglose revela que 20 de los 27 empleados actuales cobran $30 millones o más al mes, cifras que generan controversia al superar el salario ministerial.

Impacto Financiero y Futuro del Fondo

A la nómina se suma la comisión fija que Fiducoldex recibe por su gestión, equivalente a 142 salarios mínimos mensuales sin IVA, lo que asciende a unos $248,6 millones. Esta comisión se paga con los rendimientos financieros o con el capital del fondo si los rendimientos no son suficientes. La suma de nómina y comisiones supera los $1.000 millones mensuales en costos operativos.

El Fondo ha comprometido $7.440 millones, representando el 1,2% de los $624.656 millones disponibles gracias a un préstamo del Banco Mundial. Estos recursos financian demoliciones en Pereira y Cali con contratos adjudicados por urgencia hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras el presidente mantiene la orden de reversar los despropósitos salariales identificados.