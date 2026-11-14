POLFA Incauta 1.100 Toneladas de Nitrato de Amonio en Santa Marta

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) detuvo el ingreso de 1.100 toneladas de nitrato de amonio en el Puerto de Santa Marta, evitando su posible uso en la fabricación de explosivos.

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) logró la incautación de 1.100 toneladas de nitrato de amonio de procedencia extranjera en el Puerto de Santa Marta. Esta operación masiva de decomiso se llevó a cabo mediante una diligencia judicial de registro y allanamiento, resultado de intensas labores previas de investigación y perfilamiento realizados por las autoridades colombianas.

Detectan Sustancia Controlada en el Puerto

El cargamento, que consistía en nitrato de amonio 31-3-3 a granel, fue interceptado directamente en las instalaciones portuarias de la ciudad norteña. La magnitud de la operación destaca la capacidad de la entidad para monitorear las entradas masivas de insumos químicos que requieren vigilancia especial debido a su doble naturaleza industrial y peligrosa.

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La directora de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, confirmó que la sustancia fue capturada tras validar la información recopilada durante las labores preliminares. La autoridad enfatizó que se trata de un compuesto químico controlado en Colombia, cuya comercialización está estrictamente regulada por las normas vigentes del país.

Doble Uso y Riesgos de Fabricación de Explosivos

El nitrato de amonio es un ingrediente clave en la producción de fertilizantes nitrogenados, esenciales para el crecimiento vegetal en el sector agrícola colombiano. Sin embargo, las autoridades advierten que su capacidad oxidante permite su desvío hacia fines ilícitos, especialmente en la elaboración de ANFO (ammonium nitrate fuel oil), un compuesto ampliamente utilizado en voladuras mineras pero también en artefactos explosivos improvisados.

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La directora Jiménez Falla explicó que, según la información técnica preliminar, las 1.100 toneladas decomisadas podrían haber sido destinadas a la fabricación de explosivos. Esta posibilidad genera alta preocupación institucional, ya que el acceso no regulado a tales cantidades podría comprometer la seguridad pública y la estabilidad nacional si cae en manos de organizaciones criminales.

Marco Regulatorio estricto bajo el Decreto 334

La gestión de este insumo químico en Colombia se rige por disposiciones estrictas diseñadas para prevenir su uso indebido. El Decreto 334 de 2002 establece requisitos obligatorios para importadores, fabricantes y distribuidores, incluyendo registros detallados, planes de compra y venta, y protocolos de seguridad para el almacenamiento de sustancias controladas.

Además, la Resolución 291 de 2024 de la Industria Militar clasificó el nitrato de amonio sólido como materia prima explosiva para efectos legales. Esta norma señala que su importación o autorización corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través de Indumil, evidenciando el nivel de control estatal sobre el tráfico y la distribución de este material sensible.

Impacto en la Seguridad y Vigilancia Portuaria

La incautación en el Puerto de Santa Marta refuerza la importancia de los controles fronterizos y aduaneros en la lucha contra la proliferación de explosivos. Las medidas de seguridad específicas para el transporte y manipulación de nitrato de amonio exigen cumplimiento riguroso de las normas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de las autoridades militares competentes.

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Las autoridades mantienen su compromiso con la vigilancia constante de los insumos de doble uso, garantizando que el nitrato de amonio se destine exclusivamente a fines agrícolas e industriales legítimos. Esta operación ejemplifica la coordinación interinstitucional necesaria para proteger a la población de amenazas derivadas del tráfico ilícito de sustancias químicas peligrosas.